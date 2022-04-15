Google забанил все платежи из России – покупать подписки больше нельзя

Корпорация Google отключила все платежи из России. Оплатить услуги компании больше нельзя никаким видом карт из РФ. Кроме того убрана лазейка в виде оплаты со счета мобильного телефона.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Официальных уведомлений Google пока не предоставил.

Таким образом, россияне больше не могут покупать никакую продукцию корпорации. В частности, отменена подписка на облачное хранилище Google One для России.

Видео дня

Так, по словам Федорова, клиенты из РФ стали получать письма об отмене подписки. В том числе это коснулось пользователей, которые сделали оплату наперед.

Ранее россияне не могли оплачивать только подписку на YouTube премиум, а также пользоваться Google Pay из-за санкций Visa и MasterCard. Теперь ограничения стали всеобъемлющими.

Кроме того, из Play Market удалено приложение Сбербанка России. Ранее его удалили из App Store. Также из магазина приложений для iOS исчез Альфа-банк.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Google отключил монетизацию сайтов, которые публикуют месседжи российской пропаганды о войне в Украине. Они больше не смогут зарабатывать с помощью Google AdSense. Отключение монетизации коснется материалов, которые:

пропагандируют насилие;

отрицают трагические события (например, утверждают, что Бучанская резня – это фейк);

прямо возлагают вину на жертву;

используют психологические приемы обвинения жертвы (например, "Украина бомбит сама себя").

YouTube, который является частью Google прекратил монетизацию в России еще 26 февраля. Однако другие сервисы корпорации продолжали работу.