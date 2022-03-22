Google начал вывозить сотрудников из России – Bloomberg

Американский техгигант Google начал негласно вывозить сотрудников из России в последние недели. При этом официально офис компании в РФ продолжает работать.

Об этом, ссылаясь на источники в Google, сообщает агентство Bloomberg. В самой же компании, отмечается, отказались комментировать эту информацию.

"По словам собеседника, знакомого с конкретными цифрами, в московском офисе Google работает 244 человека. Компания помогает тем, кто выразил заинтересованность в переезде", – говорится в сообщении.

Не обошли вниманием в Google и сотрудников своего офиса в Киева. По информации журналистов, компания "работает круглосуточно, чтобы обеспечить безопасность и другую поддержку" сотрудникам в Украине.

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Напомним, что в начале марта 2022 года Google приостановила продажу рекламы в своих сервисах в России. Также была приостановлена регистрация новых пользователей облачной платформы Google Cloud в России и ограничен доступ к платным приложениям и подпискам в магазине Google Play для российских пользователей.

Кроме того, принадлежащий компании видеохостинг YouTube заблокировал доступ к каналам российских государственных СМИ. А также полностью приостановил монетизацию для российских авторов.

В свою очередь, Роскомнадзор обвинил YouTube в трансляции рекламных роликов с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации в России и Беларуси. Также там:

назвали действия администрации YouTube "террористическими" – из-за распространения на платформе угроз в адрес россиян;

потребовали от Google прекратить распространение "ложных" рекламных сообщений на YouTube с "дезинформацией" о войне России против Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что YouTube заблокировал одного из главных кремлевских пропагандистов Соловьева в ночь на 8 марта. Сначала под блокировку попал канал пропагандиста под названием "Соловьев LIVE". Через некоторое время стал недоступным и второй – "Вечер с Владимиром Соловьевым". Эти каналы стали недоступны не только для жителей Украины, но и для людей в других странах.

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