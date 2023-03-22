Глобальный кризис-2008 повторится? Как "банкпопад" в США повлияет на Украину и рынки

В США уже обанкротились Silicon Valley Bank и Signature Bank, сейчас на грани краха находится First Republic. Ежедневно ситуация в банковском секторе немного выходит из-под контроля, но повторится ли произошедший в 2088 году глобальный кризис, прогнозировать пока сложно.

Видео дня

Об этом рассказал OBOZREVATEL руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий. При этом американские регуляторы, добавил он, имеют опыт борьбы с кризисом, что может стать ключевым фактором по предотвращению усложнения ситуации.

"У Украины с февраля прошлого года свой кризис, то есть наша банковская система сейчас в состоянии кризиса. Да, она функционирует, потому что НБУ принял определенные меры, к тому же, она чувствует себя сейчас относительно хорошо, поэтому очень большие остатки сейчас на счетах банков. Бизнес не инвестирует. Все что он заработал – собирает до лучших времен или уже как запас на худшие времена", – объясняет эксперт.

Похожая ситуация и с населением – деньги складываются на счетах, но в любой момент могут оттуда уйти. Может произойти происходящее с некоторыми американскими и швейцарскими банками – отток депозитов, добавляет Паращий.

"Но в отличие от тех банков наша банковская система к этому полностью готова. Очень большие запасы ликвидности банки держат, они их там не сложат в какие-то длинные бумаги. Поэтому запасы ликвидности, если начнется отток депозитов, у банков есть. Единственное, что у них такая же дилемма, которая была несколько лет назад у иностранных банков – куда девать эти деньги. Это, наверное, не самая большая проблема", – говорит эксперт.

Стоит ли ожидать повторения кризиса-2008?

Ответить пока очень сложно, поскольку, действительно, есть большие риски, объясняет Паращий. Однако при этом есть и опыт работы с этими кризисными явлениями.

"То есть те люди, которые боролись с предыдущими кризисами, все еще здесь. Есть какая-то институционная память. Очевидно, что эти вопросы будут решать, но риск того, что развернется полномасштабный кризис, конечно есть. И хорошо, что об этом говорят до того, как ситуация полностью вышла из-под контроля", – говорит эксперт.

Как правило, если есть такие ожидания – регуляторы видят риски – соответственно они будут искать выходы, чтобы обезопасить ситуация, пояснил специалист. "Как правило, кризис – что-то такое, что происходит неожиданно и выходит из-под контродя. Пока видим, что ситуация контролируемая, а будет ли дальше она такой – я думаю, что никто не сможет сказать", – подытожил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинские банки повысили наличный курс доллара. Да, утром 20 марта они выставили его на уровне 38,4/38,9 грн. (покупка/продажа) – это на 5 коп. дороже в покупку, чем деньком ранее, также на 4 коп. – в продажу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!