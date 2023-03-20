Банки установили новый курс доллара: где самый выгодный

Украинские банки повысили наличный курс доллара. Так, утром 20 марта они выставили его на уровне 38,4/38,9 грн (покупка/продажа) – это на 5 коп. дороже в покупку, чем днем ранее, а также на 4 коп. – в продажу.

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Среди больших банков дороже всего покупают доллар Креди Агриколь Банк – по 38,6 грн, а также Ощадбанк и Сенс Банк – по 38,35 грн. Дешевле всего – Универсал Банк, 37,6 грн.

В продажу самый высокий курс выставили Креди Агриколь Банк – по 39,3 грн, а также Ощадбанк – 39,15 грн. Самый низкий – ПриватБанк, 38,6 грн, и Универсал Банк, 38,8 грн.

Некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

А вот на черном рынке курс снизился. Так:

в покупку – на 5 коп., до 38,7 грн;

в продажу – на 4 коп., до 38,82 грн.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Доллар будет качать

В то же время директор департамента казначейства АО "Коминбанк" Герман Марченко отметил: в период с 20 по 26 марта ожидаются небольшие колебания курса доллара – в 0,2-0,3 грн. Однако несмотря на это, в целом, наличный курс не пересечет "границы" 38-39 грн.

Как объяснил Марченко, в период с 20 по 26 марта "настроения" на валютном рынке будут формировать три фактора. Это:

пополнение бюджета благодаря экспортным соглашениям;

незначительная – на уровне до 1% в месяц –текущая инфляция, "держащая баланс между ценами и покупательной способностью гривни";

психологическая устойчивость общества.

Таким образом, отметил он, в обозначенный период наличный курс доллара останется в пределах 38-39 грн с незначительными колебаниями. Которые не повлияют на устоявшиеся курсовые тренды.

Как сообщал OBOZREVATEL, НБУ будет удерживать курс доллара на уровне 36,56 грн до тех пор, пока ситуация на валютном рынке не улучшится, а инфляция не стабилизируется.Таким образом, отмену фиксированного курса привязали не к конкретному времени, а к макроэкономическим показателям.

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