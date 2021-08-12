Украинская госкорпорация получила $57 млн убытков из-за злоупотреблений руководителей: известны подробности

Сумма убытков Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ) из-за злоупотреблений руководства составила более $57 млн. Должностные лица совершили растрату имущества корпорации путем проведения экспортных операций зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты по значительно заниженной стоимости и без предоплаты.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции. Также руководители госкорпорации заключали договора страхования, в которых специально завышали страховые тарифы от общей суммы.

Отмечается, что с января по май текущего года ГПЗКУ заключили внешнеэкономические контракты на экспорт зерновых с иностранными компаниями на общую сумму более $231 млн. При этом уже в конце июля дебиторская задолженность этих компаний перед корпорацией составила уже более $57 млн.

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Так, 10 и 11 августа полиция провела 62 обыска в столице, на территории Волынской, Днепропетровской, Киевской, Ровенской и Одесской областей. По результатам их проведения обнаружили и изъяли документы финансово-хозяйственной деятельности, черновые записи, технику, телефоны и более $200 тыс.

Напомним, ранее в Украине разоблачили масштабную преступную схему с реестром документов моряков, которая приносила организаторам до $150 млн в год. Отмечается, что Госреестр документов моряков фактически попал в руки частных лиц. Морякам не нужно было проходить учебные курсы и медобследования. Они были вынуждены платить за свою переаттестацию и дипломирование от $3 до 8 тыс.

Как ранее писал OBOZREVATEL, НАБУ 10 августа разоблачило коррупционную схему, в которой, по версии детективов, участвовали восемь человек, в частности – заместитель Николаевского городского головы. Ущерб оценили в более чем 26,8 млн гривен.