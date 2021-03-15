Глава 'Укрзалізниці' Жмак заболел коронавирусом

Глава правления государственной компании "Укрзалізниця" Владимир Жмак получил положительный тест на коронавирус и в связи с этим находится на больничном.

Из-за этого "Укрзалізниця" обратилась к Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады Украины по оценке состояния компании с просьбой разрешить Жмаку присутствовать на следующем заседании онлайн, сообщает "Интерфакс-Украина".

Ранее Жмак заявлял о том, что считает запрос ВСК по оценке компетентности правления компании "недоразумением", так как он был направлен до диалога с руководством "Укрзалізниці".

Напомним, член Временной следственной комиссии по оценке состояния "Укрзалізниці" Александр Сухов сообщил, что 18 марта состоится следующее заседание комиссии, на котором должен присутствовать глава правления госкомпании Владимир Жмак.

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