Германия заявила о готовности провести консультации с Украиной по 'Северному потоку-2'

Уполномоченным по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Министерства иностранных дел Германии Маттиас Люттенберг сообщил о готовности немецкой стороны к проведению консультаций по "Северному потоку-2". Соответствующие переговоры инициировала Украина.

С таким заявлением Люттенберг выступил на встрече с заместителем руководителя Офиса президента Игорем Жовквой. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

В свою очередь Жовква сообщил уполномоченному МИД Германии о позиции Украины относительно реализации российского проекта, отметив связанные с ним острые угрозы безопасности как для Украины, так и для всей Европы.

Также заместитель руководителя Офиса президента сообщил собеседнику о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также об угрозах, связанных с сохранением значительного военного присутствия Российской Федерации вдоль границы Украины.

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Напомним, что Германия будет использовать свои рычаги влияния для продления транзита газа между Украиной и Россией. Речь идет о продлении договоренностей на срок до 10 лет после его истечения в 2024 году, то есть до 2034 года.

Соответствующее требование к Берлину будет прописано в сделке США и Германии по поводу российского газопровода "Северный поток-2" стоимостью 11 миллиардов долларов. Документ предусматривает механизм введения санкций и других ограничительных мер, если Россия попытается использовать газопровод в качестве оружия против Украины.

В частности, именно Берлин должен будет ввести санкции, если Москва начнет использовать газопровод для давления на Киев. Одновременно с этим Германия обязана настаивать на принятии ограничительных мер на европейском уровне, включая санкции для ограничения экспорта энергоносителей из России.

Также представитель Государственного департамента Соединенных Штатов заявил, что газ по "Северному потоку-2" после завершения строительства пойдет не сразу. Для начала работы трубопровода необходимы дополнительные шаги.

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