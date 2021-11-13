Германия выступила за продление транзита газа из РФ через Украину

В Германии выступили за продление транзита российского газа через Украину. Как заявил и.о. министра иностранных дел ФРГ Хайко Маас, соглашение должно быть продлено даже в случае запуска "Северного потока-2". Сейчас скандальный российский газопровод проходит процесс сертификации.

Глава министерства отметил, что решение о принятии запуска остается за федеральным сетевым агентством ФРГ. Об этом он рассказал в интервью Rheinische Post, пишет "Главком".

"Мы взяли на себя политические обязательства, что этот трубопровод не должен использоваться для давления на Украину. Мы хотим надежные, долгосрочные, закрепленные контрактами поставки газа и контракты для Украины на транзит", – заявил Маас.

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И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель неоднократно заявляла, что газовый проект нужно запустить из-за дефицита газа в еврорегионе. При этом многие эксперты говорят о том, что "Газпром" специально занижает поставки топлива с целью одобрения "Северного потока-2".

Специалисты трубят о том, что на ситуацию нужно реагировать, а ФРГ не должна подвергаться шантажу. В РФ игнорируют газовый кризис, случившийся в Европе из-за "Северного потока-2", но новая власть Германии может заморозить проект ради геополитической выгоды.

Но также в ФРГ есть и противники газового проекта. Глава немецкой партии "Зеленые" Анналена Бербок хочет помешать запуску "Северного потока-2". Проект еще можно остановить, но если только представители партии получат руководящие посты в МИД. Специалисты говорят, что это труднодосягаемая задача, так как в других группах есть очень много сторонников газопровода.

"Зеленые", они же "Союз 90", на протяжении долгого времени выступают против запуска российского трубопровода. Позиция глав партии предельно ясна, говорится в материале DIE WELT. Анналена Бербок и Роберт Габек заявляют, что "Северный поток-2" не должен вводиться в эксплуатацию, потому что нарушает еврозаконодательство и делает регион, и особенно Германию, еще более зависимым от РФ.

Оператор "Северного потока-2" должен быть полностью отделен и независим от компании "Газпром";

Чтобы правила доступа третьей стороны, недискриминационные, прозрачные тарифы, применялись ко всему трубопроводу от его конечной точки в Лубмине (ФРГ) до исходной точки в Усть-Луге (РФ);

ГТС Украины должна быть открытой для использования третьими сторонами на границе с РФ;

50% мощностей должны резервироваться для альтернативных поставщиков.

В МИД РФ допускают, что сроки продления сертификации газопровода "Северный поток-2" могут продлить. Как заявил заместитель министра иностранных дел Александр Панкин, процесс требует "определенного времени".

"Перипетии процедурные достаточно сложные и правила, требуется определенное время, и время это может быть продлено. Оно связано не с экологией, процедура, как я понимаю, охватывает совокупность технических, организационных, технологических процессов", – сказал Панкин.

OBOZREVATEL ранее сообщал о том, что Палата представителей Соединенных Штатов включила в закон о расходах на нужды безопасности на 2022-й поправку о санкциях против "Северного потока-2". Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за это решение, а также призвал Сенат США утвердить закон.