Германия оценила перспективы достройки "Северного потока-2"
Германия пока получает от США только "сигналы" по поводу "Северного потока-2", но не знает, какой будет политика американского правительства в этом вопросе.
"Я надеюсь, что я не слишком оптимистичен, но я реально надеюсь, что с новой администрацией Байдена мы сможем найти партнеров, которые захотят работать с нами и еще раз оценить, что в действительности происходит, потому что мы не считаем, что "Северный поток-2" увеличивает нашу зависимость", – заявил статс-секретарь МИД Германии Нильс Аннен. Об этом он рассказал в ходе конференции CERAWeek, сообщает "РИА Новости".
Он отметил, что в США демократы и республиканцы объединились в оппозиции к строительству трубопровода. В то же время реализация проекта – вопрос суверенитета Германии, а "угрожать санкциями друзьям неприемлемо". "Надеюсь, это понимают, как и то, что мы были бы рады сесть за стол переговоров", – сказал Аннен. Он отметил, что энергетический рынок Европы изменился, стал более прозрачным, появились новые технические возможности и все это позволяет урегулировать обеспокоенности других стран.
Аннен напомнил, что Германия находится в фазе "энергетического перехода", отказываясь от угля и атома в пользу возобновляемых источников, а в этом контексте газ необходим. Кроме того, газовая инфраструктура – "возможно, единственная инфраструктура ископаемой энергетики, которую можно использовать" в новой конфигурации.
Администрация США изучает компании, которые могут иметь отношение к строительству "Северного потока-2".Все они уже в мае рискуют попасть в обновленный санкционный список.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Баржа-трубоукладчик "Фортуна" 3 марта завершила укладку десятого километра "Северного потока-2" в датских водах после возобновления строительства. За сутки судно уложило на дно около 800 метров газопровода. До конца участка осталось 39 километров, при благоприятной погоде "Фортуна" может пройти их за полтора месяца.
Запуск российского газопровода "Северный поток-2" может стать еще одним ударом по Украине, на ряду с аннексией Крыма и военной агрессией на Донбассе.
Германия планирует провести переговоры с США по поводу санкций против газопровода "Северный поток-2". Переговоры пройдут после того, как американский сенат утвердит на должности всех компетентных лиц и они официально приступят к работе.