Германия оценила перспективы достройки 'Северного потока-2'

Германия пока получает от США только "сигналы" по поводу "Северного потока-2", но не знает, какой будет политика американского правительства в этом вопросе.

"Я надеюсь, что я не слишком оптимистичен, но я реально надеюсь, что с новой администрацией Байдена мы сможем найти партнеров, которые захотят работать с нами и еще раз оценить, что в действительности происходит, потому что мы не считаем, что "Северный поток-2" увеличивает нашу зависимость", – заявил статс-секретарь МИД Германии Нильс Аннен. Об этом он рассказал в ходе конференции CERAWeek, сообщает "РИА Новости".

Он отметил, что в США демократы и республиканцы объединились в оппозиции к строительству трубопровода. В то же время реализация проекта – вопрос суверенитета Германии, а "угрожать санкциями друзьям неприемлемо". "Надеюсь, это понимают, как и то, что мы были бы рады сесть за стол переговоров", – сказал Аннен. Он отметил, что энергетический рынок Европы изменился, стал более прозрачным, появились новые технические возможности и все это позволяет урегулировать обеспокоенности других стран.

Аннен напомнил, что Германия находится в фазе "энергетического перехода", отказываясь от угля и атома в пользу возобновляемых источников, а в этом контексте газ необходим. Кроме того, газовая инфраструктура – "возможно, единственная инфраструктура ископаемой энергетики, которую можно использовать" в новой конфигурации.

Администрация США изучает компании, которые могут иметь отношение к строительству "Северного потока-2".Все они уже в мае рискуют попасть в обновленный санкционный список.

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