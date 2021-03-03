Запуск российского газопровода "Северный поток-2" может стать еще одним ударом по Украине, на ряду с аннексией Крыма и военной агрессией на Донбассе.

Об этом 3 марта во время брифинга после встречи с президентом Евросовета Шарлем Мишелем заявил президент Украины Владимир Зеленский. Брифинг транслировался на официальной странице Офиса президента в Facebook.

"Я всегда поднимаю этот вопрос с лидерами ЕС, с другими стратегическими партнерами. Украина вместе со странами ЕС и США много чего сделали. Если бы не поднимали эти вопросы, "Северный поток-2" был бы уже достроен. Строительство газопровода в обход Украины это вопрос не только экономики, но это очень важно, но это вопрос энергетической безопасности для всей Европе. Если его достроят, помимо Донбасса и Крыма это будет еще один мощный удар по Украине... Этот вопрос всегда будет в повестке", – сказал Зеленский.

Проект "Северный поток-2" оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Однако позже сроки перенесли на конец года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба со своим польским коллегой Збигневом Рау публично обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство "Северного потока-2" с помощью любых инструментов.