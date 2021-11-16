Германия остановила сертификацию "Северного потока-2": что произошло

Германия приостановила процесс сертификации российского "Северного потока-2", решив, что компания-оператор газопровода должна быть зарегистрирована в ФРГ. Это уже привело к скачку цен на газ в Европе. Стоимость тысячи кубометров голубого топлива впервые за последнее время превысила $1000 долларов.

О приостановке сертификации "Северного потока-2" говорится в официальном заявлении Федерального сетевого агентства ФРГ. Сертификацию возобновят после того, как Nord Stream 2 AG подаст новый пакет документов.

Это автоматически затягивает запуск газопровода, ведь только первый этап рассмотрения документов занимает до 4 месяцев. Прошлая заявка подавалась в сентябре, ее обработка остановилась в ноябре. То есть Россия, которая добивается скорейшего запуска газопровода, фактически потеряла 2 месяца.

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Строительство газопровода было завершено 10 сентября, а 15 ноября немецкий регулятор BNetzA допустил к процессу украинские госкомпании "Нафтогаз" и "ОГТСУ" ("Оператор газотранспортной системы Украины"). Украина будет терять около $2 млрд в год, если газопровод "Северный поток-2" введут в эксплуатацию.

Федеральное сетевое агентство пришло к выводу, что сертификация оператора газопровода возможна только в том случае, если оператор (сейчас это Nord Stream 2 AG) будет соответствовать немецким законам. Для этого компания решила создать "дочку".

"Компания Nord Stream 2 AG, базирующаяся в Цуге, Швейцария, решила не преобразовывать существующую компанию, а создать дочернюю компанию в соответствии с законодательством Германии только для немецкой части линии. Это дочернее предприятие станет владельцем и оператором немецкого участка газопровода", – говорится в сообщении.

Сертификация остается приостановленной до тех пор, пока передача основных активов и ресурсов дочерней компании не будет завершена. А регулятор уже сможет проверить новые представленные документы в качестве нового заявителя .

Таким образом, если все требования будут соблюдены, немецкий регулятор сможет продолжить рассмотрение. На это останется еще 4 месяца.

На фоне остановки сертификации цены на газ в Европе моментально взлетели. Как свидетельствуют данные биржи ICE, 1 тыс. куб. м уже стоит $1041 (более 87 евро за МВт*ч). Еще накануне голубое топливо в ЕС было на $100 дешевле.

Оператор "Северного потока-2" должен быть полностью отделен и независим от компании "Газпром";

Чтобы правила доступа третьей стороны, недискриминационные, прозрачные тарифы, применялись ко всему трубопроводу от его конечной точки в Лубмине (ФРГ) до исходной точки в Усть-Луге (РФ);

ГТС Украины должна быть открытой для использования третьими сторонами на границе с РФ;

50% мощностей должны резервироваться для альтернативных поставщиков.

Российский "Газпром" обвиняют в шантаже и манипуляциях на рынке газа в Европе. Регион уже столкнулся с последствиями энергокризиса – тарифы и счета для потребителей взлетели, целый ряд компаний и заводов закрылся.

Ранее глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко выразил надежду, что американский Конгресс введет санкции на оператора проекта (Nord Sream 2 AG). В украинской госкомпании считают, что "Северный поток-2" нельзя сертифицировать до тех пор, пока он не будет соответствовать европейскому законодательству.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что Палата представителей Соединенных Штатов включила в закон о расходах на нужды безопасности на 2022-й поправку о санкциях против "Северного потока-2". Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за это решение, а также призвал Сенат США утвердить закон.