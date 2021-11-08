Германия определит роль Украины в сертификации "Северного потока-2"

В Германии должны принять решение касательно участия "Оператора ГТС Украины" в процессе сертификации "Северного потока-2" уже на текущей неделе. Как заявил гендиректор украинской компании Сергей Макогон, хранилища "Газпрома" в Европе заполнены лишь на 24,6%, а в России уровень заполнения ПХГ достиг самого большего объема с 2000 года.

"Будет ли увеличение поставок газа в Европу? Пока мы не получали дополнительных заявок на транзит. Более того, транзит пока меньше (88 млн куб. м), чем забронировано и оплачивается "Газпромом" (109 млн куб. м)", – написал Макогон в своем Facebook.

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Газ в Европе сегодня утром, 8 ноября, подорожал на 8%. Стоимость достигла $960 за 1 тыс. куб. м (ICE) из-за отсутствие увеличения поставок топлива в еврорегион.

Как говорят многие эксперты, Россия специально занижает поставки для роста цены на газ. Цель – одобрения запуска "Северного потока-2" со стороны ЕС.

Но в "Газпроме" свою вину до сих признавать отказываются. "Странно слышать обвинения, что действия "Газпрома" привели к росту цен на газ в Европе", – цитирует генерального директора "Газпром экспорта" Елену Бурмистрову "ТАСС".

Аналитики компании Wood Mackenzie считают, что в случае необходимости европейские страны могут прибегнуть к использованию не только газа из ПХГ, но и часть буферного газа. Если правительства попробуют рискнуть и сделать так, то это может иметь долгосрочный негативный эффект на производительность хранилищ, а также на его объемы.

Буферный газ – объемы газа, закачка и постоянное присутствие которых необходимы для создания в хранилище определенного давления в конце отбора. Так, обеспечивается необходимый дебит газа, получаемого из хранилища, соблюдаются требования охраны недр и условия транспорта газа.

В Wood Mackenzie оценили объем буферного газа во всех ПХГ Европы в 150 млрд куб. м, сообщает "Интерфакс". "Это поможет успокоить рынки и вселит большую уверенность в том, что запасов хватит на зиму", – говорят аналитики.

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