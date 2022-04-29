Германия опомнилась, но поздно: готовятся остаться без газа из России

Германия после отказа России поставлять газ в Польшу и Болгарию начала активную подготовку к отказу от российского топлива. Канцлер Олаф Шольц заявил, что его страна должна быть готова к возможности того, что его страна может стать следующей.

Как cообщает The New York Times, если Россия прекратит поставки газа в Германию, как недавно сообщило министерство экономики в парламенте, ситуация может быстро стать критической. Германия полагалась на Россию в плане удовлетворения 55 процентов своих потребностей в природном газе.

По словам официальных лиц Германии, к концу года они надеются получать менее трети газа из России. Тем не менее, Бундесбанк, центральный банк Германии, на прошлой неделе предупредил, что эмбарго на российский газ может привести к падению объемов производства в стране на целых 5 процентов в этом году.

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Десятки тысяч рабочих мест в немецких отраслях, работающих на газе, в том числе в химической и сталелитейной промышленности, могут оказаться под угрозой. Почти половина всех домов в Германии отапливаются природным газом. Если нормирование станет необходимым, частные дома, а также основные объекты инфраструктуры, такие как больницы, будут иметь приоритет в случае нехватки.

Фактически, из-за зависимости от российского газа Германия может значительно пострадать из-за возможного резкого отключения голубого топлива.

Как ранее писал OBOZREVATEL, "Газпром" отказался принимать оплату за газ от своей бывшей дочерней компании Gazprom Marketing & Trading Ltd. Компания пыталась купить для Германии и Австрии газ, оплатив его в рублях. При этом стоит отметить, что Gazprom Marketing & Trading Ltd находится под управлением правительства Германии.