Германия обсудит с США транзит российского газа через Украину, – вице-канцлер

Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что немецкое правительство ведет переговоры с США о завершении строительства газопровода "Северный поток-2". При чем во время них речь также будет идти и о транзите российского газа по украинской ГТС.

Шольц считает, что сейчас чрезвычайно важно использовать нынешний момент для эффективной кооперации с США по комплексу вопросов. Об этом сообщает "Голос Украины".

"Мы действительно пытались разными способами обеспечить продолжение разговора о том, как сделать так, чтобы строительство этого трубопровода было завершено, но в то же время мы могли бы решать все важные темы, заявленные в связи с этим. К ним относится и транзит газа, и вопрос энергетической безопасности Европы в целом", – сказал вице-канцлер в эфире телеканала WDR.

По его словам, "речь идет о том, чтобы использовать возможность для хорошей кооперации" с США в этой сфере. "В США существует неправильное представление о том, что мы могли бы попасть в зависимость от этого российского газа, но, если иметь в виду газовый микс с Германией, то это неправильно. И исправить это было важной задачей правительства ФРГ", – добавил Шольц.

Ранее лава Бюро международной политики в Канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский считает "не совсем последовательной" позицию США касательно газопровода "Северный поток-2". Он отметил, что разделяет критику, которая в Вашингтоне высказана устно в адрес проекта.

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