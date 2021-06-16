Германия может изменить мнение по 'Северному потоку-2' после выборов, – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что позиция Германии по "Северному потоку-2" может измениться после выборов канцлера. Они запланированы на сентябрь 2021-го.

Об этом он рассказал в интервью изданию Ceenergy News. "Позиция Берлина может измениться после их предстоящих выборов. США также не отказались полностью от санкций, заявив, что это скорее прорыв. Наша борьба за сохранение национальных интересов Украины и европейской безопасности будет продолжаться", – сказал министр.

Кулеба добавил, что в Германии уже сейчас есть много противников "Северного потока-2". По его словам, для общей евроатлантической безопасности и единства "очень опасно отдавать в руки Владимира Путина такое мощное политическое оружие, как "Северный поток-2".

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Напомним, ранее нижняя палата польского парламента 15 июня приняла резолюцию против "Северного потока-2". Она призывает к приостановке строительства.

Сейм призвал США сохранить и продлить санкции в отношении организаций, участвующих в строительстве газопровода. В принятом документе депутаты подчеркнули, что инвестиции на дно Балтийского трубопровода – это инструмент для финансирования экспансии России. Они также упомянули российские акты вооруженной агрессии против Грузии и Украины, а также незаконное отделение Приднестровья.

Как ранее писал OBOZREVATEL: