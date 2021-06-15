В РФ заявили, что Украина не получит компенсацию из-за 'Северного потока-2'

"Сенатор" от оккупированного Россией Крыма Сергей Цеков заявил, что Украина не получит компенсаций после запуска газопровода "Северный поток-2" ни от РФ, ни от западных партнеров. Он назвал заявление МИД Украины касательно компенсации "полной ерундой".

Об этом сообщает "РИА Новости". "Украинские власти хотят, чтобы им постоянно давали из-за рубежа деньги в виде компенсаций. Но от России они уж точно ничего не получат", – заявил Цеков.

По его словам, "смелое" заявление Украины рассчитано на своего избирателя, поскольку граждане все чаще критикуют свое правительство из-за того, что оно управляется США. "Они прекрасно понимают, что этого (компенсаций) не произойдет, в том числе и от зарубежных партнеров", – добавил политик.

Видео дня

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что условием для запуска газопровода "Северный поток-2" должна быть деоккупация Крыма и Донбасса. Еще одним условием является энергобезопасность Украины.

"Северный поток-2" – это в первую очередь угроза безопасности Украины, а не только нашей экономики. Мы против газопровода. Условием его запуска должна быть деоккупация наших территорий и энергетическая безопасность Украины. Справедливая компенсация за угрозы", – добавил Кулеба.

Как ранее писал OBOZREVATEL: