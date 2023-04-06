Где в Украине платят самые высокие зарплаты: можно зарабатывать более 100 тыс. грн

Среди всех больших городов Украины самые высокие зарплаты зафиксированы в Киеве – в среднем 18 500 грн. При этом разброс в фактической оплате труда огромный – от 110 000 грн у full stack програмистов до 9 200 грн в уборщиц.

Видео дня

На втором месте, по данным крупного кадрового портала, Львов, где в среднем платят 16 500 грн. Так:

больше всего здесь получают руководители отделов продаж – 50 000 грн;

меньше всего – посудомойщицы, 8 500 грн.

Сразу в трех городах средняя зарплата составляет 16 000 грн. Это:

Днепр (самая высокая – у военнослужащих, 47 000 грн; самая низкая – в уборщиц, 7 700 грн);

Одесса (самая высокая – в руководителией отделов продаж, 40 000 грн; самая низкая – в уборщиц, 8 100 грн);

Ужгород (самая высокая – в региональных менеджеров и токарей, 32 500 грн; самая низкая – в уборщиц, 10 500грн).

Самые низкие зарплаты зафиксированы в Кривом Роге и Сумах – в среднем 12 500 грн. Так, по данным кадровиков:

в Кривом Роге больше всего получают водители-международники, 49 500 грн; меньше всего – официанты и офис-менеджеры, 8 000 грн;

в Сумах самые высокие зарплаты у торговых представителй – 21 500 грн; самые низкие – в уборщиц, 7 000 грн.

Немногим больше платят в Запорожье – в среднем 12 800 грн. Здесь:

самая высокая зарплата у водителей-международников – 47 500 грн;

самая низкая – в уборщиц, 6 500 грн.

Кому в Украине платят больше всего

В целом же самые высокие зарплаты в Украине – без учета IT-специальностей и военнослужащих – получают медиабайеры (специалисты по планированию и размещению рекламных или информационных материалов в СМИ). В среднем им платят 52 500 грн.

На втором месте, по данным крупного кадрового портала, трейдеры. Им платят 46 000 грн.

В среднем 45 000 грн в месяц получают представители сразу 2 профессий:

эндодонтисты (стоматологи, занимающиеся лечением корневых каналов);

директоры по маркетингу.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на то, что в целом украинские предприятия не намерены кардинально менять количество своих сотрудников, тех, кто все же готовится нанять новых, почти вдвое меньше, чем тех, кто будет проводить увольнения. Так, 13% сообщили о планах провести сокращение штата, 7% – расширить его.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!