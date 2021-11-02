"Газпром" усугубляет энергокризис. Хранилища в РФ заполнены на 99%, а в Германии – на 5%

Нынешняя ситуация с дорогим газом, которая сложилась в Европе, показывает, насколько безразличен энергокризис в регионе для российского "Газпрома" и президента Владимира Путина. По словам советницы министра энергетики Украины Ланы Зеркаль, газохранилища в Европе сейчас заполнены лишь на 22-25%, а в Германии и вовсе на 5%. В то же время у РФ ПГХ заполнены аж на 99%, но поставки в регион не увеличиваются.

"Падение продолжается и сейчас "Газпром" не поставляет даже зарезервированные объемы газа в Европу. Если зарезервировано и проплачено 109 млн в день, то сейчас поставляют только 57 украинским маршрутом. Перестали поставлять газ в Европу и через "Ямал" (газопровод "Ямал – Европа". – Ред.), то есть через Польшу. Фактически сегодня вышел из строя еще один газопровод, который они построили в Сербии", – заявила Зеркаль в эфире на YouTube-канале "Свобода слова на ICTV".

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По ее словам, сейчас того уровня газа, который есть у Украины, ни у кого в Европе нет. ПГХ в нашей стране заполнены на достаточном уровне.

"Мы сделали достаточно, но не достаточно для того, чтобы пройти без возможных проблем, связанных с долгими холодами”, – добавила Зеркаль. Она также отметила, что Украине нужно получать газ по реверсу из ЕС (обмен природным газом между операторами ГТС).

Несмотря на сложившеюся ситуацию, в ЕС наблюдается очень слабая реакция. Здесь многое объясняется и тем, что в Германии пока не сформировано новое правительство.

Напомним, Алжир с 1 ноября остановил поставки газа в ЕС через магистральный газопровод Магриб – Европа. "Труба" проходит через Марокко, и причиной остановки транзита стал разрыв дипломатических отношений между Алжиром и этим государством. Это уже усилило рост биржевых цен на газ, которые поднялись после очередного снижения поставок газа из РФ.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Норвегия может спасти ЕС от последствий газового кризиса. Эта страна согласилась увеличить экспорт природного газа. Предполагается, что это компенсирует дефицит топлива, который возник в ЕС после падения поставок из РФ.