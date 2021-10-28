ЕС спасут от газового кризиса? Норвегия увеличит поставки вместо России

Норвегия согласилась увеличить экспорт природного газа в другие страны Европы. Предполагается, что это компенсирует дефицит топлива, который возник в ЕС после падения поставок из РФ.

О том, как Норвегия может помочь Европе, сколько стоит газ и какие будут цены на топливо зимой – читайте в материале OBOZREVATEL.

Газокризис в еврорегионе продолжается, цены остаются высокими – в странах бьют тревогу. Крупнейшие энергокомпании Великобритании обратились к правительству с просьбой о поддержке, чтобы покрыть расходы на природный газ.

Цены на газ на данный момент составляет $987,86 за 1 тысячу куб. м, или 80,65 евро за мВт-ч. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

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Норвегия – крупнейший производитель нефти и газа в Западной Европе, она перекачивает около 4 млн баррелей нефтяного эквивалента в день. Согласно данным правительства, в 2020-м она поставляла 22% газа, потребляемого в ЕС.

Equinor ASA – норвежская международная энергокомпания, второй по величине поставщик газа в Европу после "Газпрома". Компания уже увеличивала поставки газа в ЕС в этом году. Но сейчас в компании заявляют, что экспортировать топлива будут еще больше, норвежцы стремиться увеличить объемы поставок с месторождений Тролль и Осеберг, пишет Reuters.

"Мы повернули все вентили, чтобы посмотреть, сможем ли мы добывать и экспортировать больше газа", – заявил гендиректор компании Андерс Опедал. Equinor продает большую часть своего газа на краткосрочной или спотовой основе, а небольшую долю – на основе более долгосрочных индексов.

Цены на газ в еврорегионе на нидерландском TTF выросли более чем на 250% с января 2021-го. Цены на электроэнергию в Германии и Франции увеличились вдвое.

Семьи по всей Европе сталкиваются с высокими счетами за электроэнергию. В компаниях предупреждают, что в результате взлета цены на газ наиболее уязвимые регионы "могут пострадать от топливной бедности" (Reuters).

В Equinor ожидают, что этой зимой в регионе стоит ждать высоких цен на газ из-за очень низких запасов в Великобритании и ЕС. В целом, это будет тяжелый период для жителей "туманного альбиона" и других стран Европы.

"Мы думаем, что зимой цены на газ будут высокими. На каком уровне, я не знаю, но это будет очень сильный рынок", – заявил Опедал в интервью после представления результатов компании за третий квартал, сообщает Reuters.

Некоторые евродепутаты и политики призвали ЕК (Европейскую комиссию) провести расследование в отношении российского "Газпрома". Это подливает масла в огонь дискуссии о том, нужно ли запускать газопровод "Северный поток-2". Многие уверены, что если РФ получит "зеленый свет", это может сделать Европу еще более зависимой от российской компании.

Совсем недавно Польша представила позицию в рамках процедуры сертификации оператора "Северного потока-2" – Nord Stream-2 AG. В заявлении нефтегазовой госкомпании PGNiG SA и ее дочерней компании PGNiG Supply&Trading говорится о рисках и угрозах, которые представляет российский проект для Украины, Польши и стран ЕС.

На данный момент трубопровод проходит процесс сертификации. Регулирующий орган ФРГ (Федеральное сетевое агентство или BNetzA) должен предоставить свой вердикт и передать дело в ЕК.

При этом для запуска оператор "Северного потока-2" (компания Nord Stream 2 AG) должна соответствовать требованиям сертификации. Еврозаконы требуют, чтобы:

Оператор "Северного потока-2" был полностью отделен и независим от компании "Газпром" ;

Правила доступа третьей стороны, недискриминационные, прозрачные тарифы применялись ко всему трубопроводу от его конечной точки в Лубмине (ФРГ) к исходной точке в Усть-Луге (РФ);

ГТС Украины была открытой для использования третьими сторонами на границе с РФ;

50% мощностей резервировались для альтернативных поставщиков.

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