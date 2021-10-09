"Газпром" устроил газовый кризис, Россия шантажирует ЕС: в Польше рассказали о замысле России

"Газпром" отказался качать газ в нужных Европе объемах, что привело к масштабному энергетическому кризису и взлету цен на голубое топливо. Россия фактически шантажирует ЕС для того, чтобы добиться запуска "Северного потока-2".

Об этом в интервью Польскому радио рассказал эксперт портала Energetyka24 Даниэль Чижевский. "Газпром" считает, что если в Евросоюзе будет нехватка газа, они согласятся сертифицировать и запустить "Северный поток-2". Это может привести к падению цен.

Ранее из-за газовой директивы ЕС стало известно, что через новый российский газопровод "Газпром" сможет качать только половину от того объема, на который он рассчитан. Еще 50% по правилам нужно оставить для независимых компаний.

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"Кремль рассчитывает, что нехватка газа вынудит ЕС ускорить сертификацию "Северного потока-2" и будет разрешено, чтобы голубое топливо поступало по нему в Европу. К сожалению, уже давно политики, аналитики и обозреватели предостерегали, что чрезмерная зависимость ЕС от российского газа ведёт к тому, что Кремль может оказывать давление или даже шантажировать европейские страны", – пояснил аналитик.

По последним данным в ЕС 40% всего используемого газа – из России. Если запустят "Северный поток-2", то эта цифра увеличится до 50%, фактически "Газпром" получит монопольное положение и сможет продолжать шантажировать Евросоюз.

Цены на голубое топливо уже достигли исторических отметок, а в октябре достигли $1900 за тысячу кубометров.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Украине грозит серьезный экономический кризис с резким ростом цен, безработицей и волной банкротств. Коллапс может возникнуть именно из-за рекордных цен на газ для промышленности.