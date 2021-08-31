"Газпром" перестал продавать газ в Европу после проигрыша с "Северным потоком-2": цены взлетели

В Европе стоимость газа побила рекорд нескольких лет и превысила отметку в $600 за тысячу кубометров. Это стало результатом отказа "Газпрома" продавать голубое топливо на 2022 год. Такое решение российская компания приняла спустя час после того, как стало известно о их проигрыше в апелляционном суде Германии по вопросу "Северного потока-2" (хотели, чтобы газовая директива не распространялась на трубопровод).

О том, как и почему взлетели цены на газ, читайте в материале OBOZREVATEL.

Стоимость газа в Европе (если покупать на октябрь) на бирже ICE Futures преодолела рекордные за несколько лет $600. В Украине же, по данным УЭБ, с предоплатой за сентябрь голубое топливо стоит уже больше $687 за тыс. кубов.

Это отображается и на тарифах для простых украинцев. Правда, речь идет только о месячных ценах (в мае всех по умолчанию перевели на годовые тарифы, они не будут меняться в течение года). А вот тариф на 30 дней растет у большинства поставщиков. Некоторые компании (к примеру ГПК "Нафтогаз") решили даже их отменить.

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К примеру в сентябре:

"Киевгазэнерджи" повысил цены с 15,76 до 19,8 грн за куб;

"Черкассыгаз сбыт" – с 15,6 до 16,76 грн за кубометр.

Российский "Газпром" главный виновник ситуации с ценами на газ в Европе. Рынок зависит от их поставок, а они сперва отказывались заказывать у Украины дополнительные мощности и поставлять больше газа, затем вовсе перестали продавать голубое топливо на 2022-й.

И это в условиях, когда государства восстанавливают свои запасы, готовятся к новому отопительному сезону. Рост спроса на фоне снижения предложения непременно приводит к подорожанию товара.

Ограничение поставок "Газпром" организовал на фоне борьбы за запуск "Северного потока-2". Это альтернативный путь доставки газа в обход Украины. И когда суд в Германии принял решение, что исключений для российской трубы быть не может и Россия не может и владеть трубой, и монопольно поставлять газ через нее, россияне пошли на кардинальный шаг и вовсе ограничили продажу голубого топлива.

Газовая директива обязывает:

разделить компанию, которая будет поставлять газ, и оператора (нельзя, чтобы "Газпром" занимался и доставкой, и продажей);

забронировать 50% мощности для независимых поставщиков (то есть Россия получит только половину из 55 млрд кубов, которые можно доставлять по новой трубе в год).

Отметим, как ранее писал OBOZREVATEL:

президент США Джо Байден пошел на сделку с Германией и снял санкции с оператора "Северного потока-2";