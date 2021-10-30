'Газпром' еще на 5 лет посадил Молдову на 'газовую иглу', Кишинев выплатит исторический долг

Россия и Молдова продлили контракт о поставках газа еще на пять лет. Договор между "Газпромом" и "Молдовагазом" насчет голубого топлива для Кишинева был подписан в пятницу, 29 октября.

Об этом сообщили на сайте "Газпрома". Потребители в Молдове вновь начнут получать газ из РФ уже в понедельник, 1 ноября.

В диалоге участвовали глава правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну и глава правленияАО "Молдовагаз" Вадим Чебан.

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Точные условия и цены на топливо не были обнародованы, однако российская сторона назвала такие договоренности "взаимовыгодными". В Молдове также отметили, что контракт продлен с использованием формулы расчета цены на газ, предложенной ими России.

Вместе с тем, по данным близкого к переговорам источника, Кишинев должен будет выплатить Москве исторический долг за поставки газа в прошлые годы, пишет ТАСС.

"Долг с учетом пени составил 700 млн долларов, и молдавская сторона настаивала на его аудите", – сказано в сообщении.

Цена же за тысячу кубов газа для Молдовы может вырасти примерно вдвое – до 500-600 долларов – "из-за ситуации на рынке". Система льгот для Кишинева теперь изменится.

"Раньше льготы применялись ко всем объемам газа...Теперь же в первом и четвертом квартале года республика будет покупать 70% объемов с привязкой к ценам на нефть, а остальное – по рыночной стоимости; во втором и третьем кварталах – 30%, а остальное – по рыночным ценам", – объяснил источник.

Напомним: Россия хотела, чтобы Молдова отказалась от соглашения о свободной торговле с ЕС. Для этого Кремль пообещал стране снизить цену на газ в обмен на некоторые уступки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина предоставила экстренную помощь Молдове в объеме 15 млн куб. м. газа, так как предыдущий контракт Кишинева с Москвой истек 30 сентября а топливо приходилось покупать по высоким ценам.