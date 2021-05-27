Евросоюз выделил десятки миллионов евро для Украины: на что пойдут деньги

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина получит помощь в размере 25,4 млн евро. Она заявила о поддержке со стороны ЕС реформ и территориальной целостности Украины. Средства выделены для помощи людям, которые страдают от конфликта на Донбассе.

Об этом она написала в своем Twitter. "Я вновь подтвердила неизменную поддержку ЕС реформ и территориальной целостности Украины. Мы объявили о новой помощи в размере 25,4 млн евро, чтобы помочь людям, страдающим от конфликта", – заявила фон дер Ляйен.

Кроме того, Еврокомиссия выделила 50 млн евро грантов для поддержки украинских фермеров. Об этом сообщила заместитель генерального директора Директората по вопросам соседства и расширения Еврокомиссии Катарина Матернова.

"Мы выделили 50 млн евро в виде грантов, которые будем выдавать в течение двух лет для поддержки малых фермеров, чтобы помочь им купить землю", – цитирует директора Telegram-канал ВсеБудеАгро.

По ее словам, Евросоюз одобряет государственную политику Украины по поддержке фермеров. Но она отметила, что нужно убедиться, все ли малые сельхозпроизводители проинформированы о деталях земельной реформы и имеют возможность получить финподдержку.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро в сентябре 2021-го. При этом страна должна выполнить условия.

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