Всемирный банк даст Украине многомилионный кредит на вакцины от COVID-19

Всемирный банк одобрил для Украины новый кредит стоимостью $90 млн в рамках проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация". Средства будут потрачены на закупку вакцин и проведения прививок среди населения.

Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка. "Проект направлен на то, чтобы помочь стране не только закупить вакцины против COVID-19, но и улучшить инфраструктуру для хранения вакцин и логистики: это включает в себя организацию предоставления услуг, возмещение затрат поставщикам вакцин, расширение возможностей тестирования, укрепление IТ-системы и проведение кампании по информированию общественности о вакцинации", – говорится в сообщении.

Правительство профинансирует поставку вакцин против COVID-19 подходящим группам населения путем включения отдельного пакета вакцинации в Программу медицинских гарантий, администрируемую Национальной службой здравоохранения Украины (НСЗ). Проект обеспечит возмещение расходов на вакцинацию около 10 миллионов человек и обеспечит эффективное введение вакцин приоритетным группам населения.

"Этот новый кредит поможет Украине с закупкой и развертыванием вакцин, в том числе в рамках глобальной инициативы COVAX, но не ограничиваясь ею. Украина уже начала вакцинацию приоритетных групп населения, но важнейшей задачей на данном этапе является ускорение темпов вакцинации, при этом уделяя особое внимание людям с высоким риском заражения и тем, у кого наиболее вероятно развитие осложнений, связанных с COVID-19", – заявил региональный директор Всемирного банка в Восточной Европе Аруп Банерджи.

Ранее сообщалось, что Украина достигла договоренностей по привлечению кредита от МБРР (Международный банк реконструкции и развития) на сумму $90 млн для реализации проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине".

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