Евросоюз ввел санкции против ЧВК Вагнера и российских энергокомпаний: полный список

Евросоюз ввел санкции против российской частной военной кампании (ЧВК) Вагнера и 8 человек, связанных с наемниками. Также ограничения введены против 3 связанных энергокомпаний из России.

"Приняты санкции против группы Вагнера, 3 энергокомпаний и 8 человек, связанных с наемной группировкой. Будет опубликовано в официальном журнале ЕС сегодня же", – написал в своем Twitter журналист Рикард Джозвяк 13 декабря.

ЧВК Вагнера

Частная военная компания, базирующаяся в России, которая была создана в 2014 году как правопреемник Славянского корпуса. Ее возглавляет Дмитрий Уткин, а финансирует Евгений Пригожин. За счет создания местных предприятий и при поддержке властей Wagner Group финансируется и осуществляет преступную деятельность.

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ЧВК Вагнера несет ответственность за серьезные нарушения прав человека в Украине, Сирии, Ливии, ЦАР, Судане и Мозамбике. В список входят пытки, внесудебные казни и убийства.

Дмитрий Уткин

Основатель и глава ЧВК Вагнера, гендиректор Concord Management and Consulting, позывной – "Вагнер". Является экс-офицером российской военной разведки (ГРУ), а также отвечает за координацию и планирование операций по размещению преступной группы в Украине. Уткин лично присутствовал во время боев в Украине, говорится в документе на сайте ЕС.

Денис Харитонов

Заместитель регионального руководителя Астраханского отделения Союза добровольцев Донбасса. Также является депутатом Думы Астраханской области и наемником ЧВК Вагнера.

Харитонов воевал на Донбассе в составе сепаратистского батальона "Степь", где командовал взводом переносных зенитно-ракетных комплексов. Он сам признался, что сбил украинский вертолет и два Су-25. Был награжден орденом РФ "За заслуги перед Отечеством".

Сергей Щербаков

Является внештатным сотрудником ГРУ и наемником группировки, воевал на Донбассе на стороне пророссийских сепаратистских сил в составе воинской части переносного зенитно-ракетного комплекса в составе "Степи".

Александр Кузнецов

Командир 1-й ударно-разведывательной роты ЧВК Вагнер, позывной – "Ратибор". В 2014-м он принимал командование 1-й ударно-разведывательной ротой преступной группировки. Кузнецов был ранен в сентябре 2019 года во время военных действий в Ливии.

Андрей Трошев

Является полковником в отставке, членом-учредителем и исполнительным директором ЧВК Вагнера. Позывной – "Седой", принимает непосредственное участие в боевых действиях в Сирии. Особенно был задействован в районе Дейр-эз-Зора, он вносит решающий вклад в военные усилия Башара Асада.

Андрей Богатов

Начальник 4-й ударно-разведывательной роты ЧВК Вагнера, позывной – "Бродяга". Богатов обучает и руководит сирийскими войсками, операциями ЧВК Вагнера и принимает непосредственное участие в боевых действиях в Сирии. Был особенно вовлечен в битву при Пальмире.

Станислав Дычко

Наемник группы Вагнера, экс-сотрудник Ставропольской милиции. Вместе с тремя другими наемниками из преступной организации участвовал в пытках сирийского дезертира в июне 2017 года.

Валерий Захаров

Является советником по безопасности президента Центральноафриканской Республики (ЦАР). Экс-сотрудник службы ФСБ. Захаров – ключевая фигура в командной структуре ЧВК Вагнера, а также он поддерживает тесные связи с российским правительством.

В его деле указываются внесудебные казни и убийства. Сюда входит убийство трех российских журналистов в 2018-м.

ООО "Велада" (Москва, РФ)

Velada LLC – частная компания, работающая в нефтегазовом секторе Сирии. В декабре 2019-го сирийский парламент одобрил контракт, предоставляющий Velada LLC право на добычу нефти и газа в стране, в том числе на нефтяных месторождениях в контролируемых режимом районах на северо-востоке Сирии и на газовом месторождении к северу от Дамаска.

ООО "Меркурий" (Москва, РФ)

Частная компания, работающая в нефтегазовом секторе Сирии.

ООО "Евро Полис" (Красногорск, РФ)

Частная компания, связанная с ЧВК Вагнера в Сирии, работающая в горнодобывающем, нефтегазовом секторах страны. "Евро Полис" используется как прикрытие для преступной группировки.

Компания подписала ряд контрактов с сирийским режимом через государственную корпорацию General Petroleum Corp. "Евро Полис" получает 25% доходов от добычи нефти и газа на месторождениях, захваченных ЧВК Вагнера.

Отметим, еще в ноябре Европейский парламент утвердил резолюцию о нарушении прав человека наемниками ЧВК Вагнера. Ответственность за преступления возлагается на Российскую Федерацию.

Специалисты выразили убеждение, что Евросоюз должен ввести санкции в отношении этой военизированной организации РФ. Так, европарламентарии осудили жесткие преступления, совершенные российскими наемниками. Они отметили, что именно Россия ответственна за финансирование деятельности ЧВК Вагнера, а также тренировку бойцов, организацию и командование ими.

Кроме того, там напомнили о том, что "вагнеровцы" участвуют в разных конфликтах, где РФ пытается усилить свое влияние. В частности, упоминаются Украина, Сирия, Судан, Мозамбик, Ливия и Венесуэла.

Также ранее евродепутаты призвали ЕС применить санкционные меры в отношении всех членов ЧВК Вагнера и заморозить их активы.

Ранее сообщалось, что операция по захвату 33 российских наемников частной военной компании Вагнера была продумана и проводилась украинской разведкой вместе со Службой безопасности Украины. К такому выводу пришли в Bellingcat по результатам расследования, длившегося год.

Напомним, в июне 2017-го ЧВК Вагнера включили в санкционный список Штатов. Преступная организация была включена в рубрику "украинские сепаратисты".

Как сообщал OBOZREVATEL, послы Европейского Союза ввели санкции против главы ЧВК Вагнера Дмитрия Уткина и еще четырех человек. Для этого они собрались на совещание.