Европейские цены на газ установили рекорд: названа новая стоимость

Цены на газ в Европе достигли максимума с осени 2018-го и уже превышают $250 за тысячу кубометров. Скачок цен произошел на фоне активной закачки в подземные хранилища и похолодания.

Об этом сообщает "Коммерсантъ". Рост цен в Европе заставляет потребителей замещать угольную генерацию газовой, что приводит к росту спроса на сырье.

Аналитики ожидают, что потепление и перенаправление грузов СПГ из Азии сдержат дальнейший рост цен, но в целом они сохранятся на высоком уровне до конца 2021-го. Газ на нидерландском хабе TTF на споте стоит свыше $252 за тысячу кубометров (20,35 евро за 1 МВт/ч).

Разница в цене с сентябрьским фьючерсом, который торгуется на уровне 20 евро за 1 МВт/ч, несущественна, форвард на четвертый квартал 2021 года составляет 21 евро за 1 МВт/ч. Основным драйвером спроса на газ в Европе выступает его закачка в хранилища, так как рынок после аномально холодной зимы вошел в весенний сезон с рекордно низкими запасами.

Игроки рынка начали активно закачивать газ в хранилища еще в конце прошлого месяца, что и поддерживает цены на газ на высоком уровне. ПХГ Европы заполнены на 31% (29% в конце зимы), за зиму из хранилищ поднято около 69 млрд кубометров, что на 24 млрд кубометров больше, нежели годом ранее.

Ранее сообщалось, что в Европе цены на газ выросли до максимума за почти два месяца по причине похолодания. Так, контракт з поставкой 7 апреля на голландском хабе TTF подорожал до $249/тыс. куб. м, что является максимальным значением с 9 февраля.

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