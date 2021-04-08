Європейські ціни на газ установили рекорд: названо нову вартість

Ціни на газ у Європі досягли максимуму з осені 2018-го і вже перевищують $250 за тисячу кубометрів. Стрибок цін відбувся на тлі активного закачування в підземні сховища та похолодання.

Про це повідомляє "Коммерсант". Зростання цін в Європі змушує споживачів заміщати вугільну генерацію газовою, що призводить до зростання попиту на сировину.

Аналітики очікують, що потепління і перенаправлення вантажів СПГ із Азії стримають подальше зростання цін, але загалом вони збережуться на високому рівні до кінця 2021-го. Газ на нідерландському хабі TTF на споті коштує понад $252 за тисячу кубометрів (20,35 євро за 1 МВт/год).

Різниця в ціні з вересневим ф'ючерсом, який торгується на рівні 20 євро за 1 МВт/год, несуттєва, форвард на четвертий квартал 2021 року становить 21 євро за 1 МВт/год. Основним драйвером попиту на газ в Європі виступає його закачування в сховища, бо ринок після аномально холодної зими увійшов у весняний сезон із рекордно низькими запасами.

Гравці ринку почали активно закачувати газ у сховища ще наприкінці минулого місяця, що й підтримує ціни на газ на високому рівні. ПСГ Європи заповнені на 31% (29% наприкінці зими), за зиму зі сховищ піднято близько 69 млрд кубометрів, що на 24 млрд кубометрів більше, ніж рік тому.

Раніше повідомлялося, що в Європі ціни на газ зросли до максимуму за майже два місяці через похолодання. Так, контракт із поставкою 7 квітня на голландському хабі TTF подорожчав до $249/тис. куб. м, що є максимальним значенням із 9 лютого.

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