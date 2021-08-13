Европе грозит искусственный дефицит газа: озвучены последствия от запуска "Северного потока-2"

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страны Европы должны сотрудничать, чтобы не допустить искусственного дефицита газа из-за "Северного потока-2". Он отметил, что Польша и Украина разделяют то мнение, что российский газопровод – это геополитический, а не коммерческий проект.

Галущенко отметил, что РФ получит очень мощный инструмент влияния на Евросоюз в случае запуска "Северного потока-2". Об этом он рассказал в интервью BiznesAlert.pl.

Министр добавил, что все еще остаются сомнения касательно аттестации и условий начала работы. Однако в этом плане многое зависит от немецкого регулятора.

"Торговля и транспортировка газа не могут контролироваться одним и тем же лицом или группой людей. В случае с "Северным потоком-2" это правило, несомненно, нарушено. От него можно отступить только в очень четко определенных случаях, в том числе для защиты общих интересов других членов ЕС, общественных интересов и т.д. Эти исключения не применяются к "Северному потоку-2", если только Россия не разрушит газопроводы, по которым газ поставляется в Украину и Польшу. Есть такая угроза", – отметил глава министерства.

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Ранее официальный представитель партии "Альтернатива для Германии" в комитете Бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре заявил, что газопровод "Северный поток-2" хотят запустить в эксплуатацию практически сразу после достройки. В любом случае это планируют сделать уже до конца 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейская комиссия готова обсуждать с Украиной вопрос о запуске российского газопровода "Северный поток-2". В ведомстве заявили, что находятся в постоянном контакте с правительством страны по вопросам, в том числе связанным с энергетикой.