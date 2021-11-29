Европа нацелилась на рекордный отбор газа из хранилищ: надвигается новый "Зверь с востока"
В ноябре отбор газа из европейских хранилищ может достигнуть рекордного уровня за историю наблюдений ассоциации Gas Infrastructure Europe – c 2011 года. Так, отобрать могут почти 12 млрд куб. м. В то же время цены на газ в Европе остаются высокими – до $1120 за тыс. куб. м. Уже грядущей зимой весь регион может охватить новый "Зверь с востока".
Если переводить в европейскую валюту, то цена МВт*ч составляет 94,30 евро. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE (Intercontinental Exchange).
Кстати, предыдущий рекордный показатель по отбору зафиксировали еще в ноябре 2016-го – 11,26 млрд куб. м. В ноябре 2020 года отобрали 8,85 млрд куб. м газа, сообщает "Интерфакс".
Отмечается, что текущий уровень запасов газа в европейских хранилищах (69,94% на 27 ноября) на 16% ниже среднего уровня, если считать за последние 5 лет. Причем разрыв растет и становится все больше. Так, еще полтора месяца назад этот уровень был ниже – 13,7%.Европу ждет новый "Зверь с востока"?
Прошлой зимой холодный фронт, который получил прозвище "Зверь с Востока 2", накрыл Европу и опустошал подземные хранилища газа. Но в этом году ситуация может повториться, об этом можно предполагать уже сейчас.
Дело в том, что в ноябре 2021-го в еврорегионе примерно на 2 градуса Цельсия ниже, чем было в 2020 году. Это самый холодный ноябрь за последние 5 лет.
Газовый кризис в Европе связывают с газопроводом "Северный поток-2". Как говорят многие специалисты и политики, Россия специально занижает поставки в Европу для одобрения трубопровода со стороны Евросоюза. Кроме того, "Северный поток-2" несет угрозу для безопасности Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, газопровод является трагедией для Украины. Он добавил, что газовый проект – не просто бизнес для РФ. Если "поток" запустят, Кремль получит новые инструменты для давления на нашу страну.
OBOZREVATEL сообщал о том, что:
"Северный поток-2", теоретически, может быть запущен и без сертификации Федеральным сетевым агентство. Но предприятию грозит единовременный штраф в сумме до 1 млн евро, что немного по сравнению с инвестициями в строительство, которые составили не менее 10 млрд евро;
администрация президента США Джо Байдена убеждала сенаторов-демократов, чтобы они убрали поправки из оборонного законопроекта на 2022 год касательно санкций против "Северного потока-2". Госсекретарь Энтони Блинкен и его помощники звонили в офисы Сената, призывая их отменить поправки.