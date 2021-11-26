Зеленский: "Северный поток-2" – это большая трагедия для Украины

Российский скандальный газопровод "Северный поток-2" является трагедией для Украины. Как заявил президент страны Владимир Зеленский, трубопровод – не просто бизнес для РФ. Если "поток" запустят, Кремль получит новые инструменты для давления на Украину.

Глава государства отметил, что очень хотел бы, чтобы была практическая реализация энергетической безопасности Украины. Об этом Зеленский рассказал на пресс-марафоне, который транслируется на YouTube-канале "Офис президента Украины".

В случае запуска газопровода Россия может получить еще один ресурс, которым она может пользоваться в переговорном процессе с Украиной и западными странами. Зеленский отметил, что хочет, дабы газовый проект отвечал европейскому законодательству.

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"Чтобы мы были защищены, а США делали все, чтобы не снимать санкции. Мы делаем все, чтобы обеспечить энергобезопасность. Но сами не сможем", – подытожил Зеленский.

Он также напомнил, что европейские партнеры уже помогали Украине в переговорах по газу. "Нам удалось в декабре, когда была Нормандская встреча, договориться... И, как говорится, "контракт поехал". Газ пошел по транзиту, мы получили деньги. Мы тогда вместе (с западным партнерами. – Ред.) давили, вместе договаривались и договорились с Россией", – сказал гарант.

По его словам, тогда важную роль сыграла Германия, а также помогла Франция. "Я бы хотел, чтобы мы могли рассчитывать на эту помощь. Чтобы "Северный поток-2" не был просто оружием России, и не просто бизнесом... Это не просто бизнес. Для нас это большая трагедия", – указал президент.

Ранее сообщалось, что запуск "Северного потока-2" будет зависеть от того, какое влияние получат представители партии "Зеленые" в новом правительстве Германии. Как заявил депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек, представители партии собираются сорвать запуск проекта "в последнюю минуту".

OBOZREVATEL писал ранее о том, что администрация американского президента Джо Байдена убеждала сенаторов-демократов, чтобы они убрали поправки из оборонного законопроекта США на 2022 год касательно санкций против "Северного потока-2". Госсекретарь Энтони Блинкен и его помощники звонили в офисы Сената, призывая их отменить поправки.