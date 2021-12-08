Евробонды Украины (сен22) утром восстанавливаются.

Инвесторы позитивно оценивают результаты переговоров Байдена-Путина, или в позитиве от мирового позитива?

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