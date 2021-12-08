Евробонды Украины восстанавливаются: инвесторы позитивно реагируют на разговор Байдена-Путина?

Андрей Шевчишин
Рынки и компании / Мнения
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Евробонды Украины восстанавливаются: инвесторы позитивно реагируют на разговор Байдена-Путина?

Евробонды Украины (сен22) утром восстанавливаются.

Инвесторы позитивно оценивают результаты переговоров Байдена-Путина, или в позитиве от мирового позитива?

Евробонды Украины восстанавливаются: инвесторы позитивно реагируют на разговор Байдена-Путина?
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Источник:Facebook Андрея Шевчишина
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