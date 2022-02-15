Есть 16 самолетов: в МАУ разъяснили ситуацию с рейсами в Украине

Крупнейшая украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) смогла договориться с европейскими партнерами о продолжении работы в штатном режиме. Все рейсы осуществляются по расписанию, билеты есть в продаже, несмотря на сообщения о том, что МАУ начала массовый вывод самолетов за границу по требованию лизингодателя.

Никаких изменений в графике полетов нет и не планируется, говорится в официальном сообщении МАУ. Авиакомпания по-прежнему пользуется 16 среднемагистральными самолетами.

Накануне, 14 февраля, профильное издание Аvianews сообщало, что из аэропорта "Борисполь" на хранение в аэропорты Белграда в Сербии и Кастельон в Испании вылетели или готовились к отправке сразу пять авиалайнеров МАУ. Это Boeing 737-800 с регистрациями UR-PSP, UR-PSZ, UR-PSO, UR-PSX, UR-PSQ.

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Перевозчик отметил, что разрешить проблемную ситуацию удалось благодаря "конструктивному диалогу" с бизнес-партнерами, а также участию правительства. Напомним, в Кабмине решили выделить 16,6 млрд грн на дополнительный механизм страхования безопасности полетов в Украине.

Тем не менее пассажиров призвали внимательно следить за ситуацией. "Авиакомпания будет регулярно сообщать о любых возможных изменениях в своей работе. Просьба внимательно следить за обновлениями авиакомпании на ее официальных информационных ресурсах, а также расписанием рейсов", – говорится в сообщении МАУ.

Это уже не первая украинская авиакомпания, которая уговорила лизингодателей не паниковать. Например, днем ранее продажу билетов на все даты восстановил лоукостер SkyUp.

Ранее распространение паники вокруг ситуации в Украине привела к тому, что некоторые страховые компании сообщили о прекращении страхования самолетов для полетов над Украиной. Лизингодатели в свою очередь потребовали вернуть самолеты на территорию Евросоюза.

К примеру, об остановке полетов в Украину заявила нидерландская авиакомпания KLM, а также и норвежская Norwegian. А Turkish Airlines "в связи со сложившейся ситуацией в Украине" разрешила своим пассажирам вернуть или обменять билеты в Киев, Одессу, Львов, Харьков, Запорожье и Николаев в период с 13 по 28 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, никаких официальных рекомендаций ограничить авиаперевозки в воздушном пространстве Украине не поступало ни от европейских авиарегуляторов, ни от украинских властей. В Министерстве инфраструктуры Украины назвали неправдой информацию о якобы закрытии воздушного пространства.

При этом юристы уже объяснили, является ли отмена рейсов в Украине форс-мажором. От этого определения зависит, могут ли пассажиры получить компенсации.