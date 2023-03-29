ЕС позволил Украине импортировать больше электричества: названы новые объемы

Европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии (ENTSO-E) позволила Украине импортировать больше электроэнергии. Так, возможности поставок увеличены на 150 МВт – с нынешних 700 до 850 МВт в любые часы суток. Предельный экспорт из Украины (сейчас не осуществляется) остался на уровне 400 МВт.

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Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. Она отметила, что решение было принято после личной встречи с министром энергетики Украины Германом Галущенко.

"Мы подтвердили нашу твердую поддержку Украине, а также обсудили конкретные пути продолжения демонстрации нашей солидарности в ближайшие месяцы. Буквально сегодня утром (29 марта. – Ред.) ENTSO-E приняла решение о дальнейшем увеличении импортных мощностей до 850 МВт с 700 МВт. Это всего один шаг, но очевидно, что это прогресс", – заявила Симсон.

Решение ENTSO-E уже прокомментировали в "Укрэнерго". В компании подчеркнули: эти цифры пропускной способности межгосударственных интерконнекторов не являются финальными.

"В ближайшее время пропускная способность будет пересмотрена как для импорта, так и экспорта. Отметим, что максимальная пропускная способность для экспорта электроэнергии в Европу остается на уровне 400 МВт. С 11 октября 2022 года Украина не экспортирует электроэнергию в страны ЕС", – подчеркнули в компании.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что возможность импортировать ток из Европы – важный фактор энергетической безопасности Украины. Так, зимой после террористических атак россиян импорт из стран ЕС позволял удерживать украинскую энергосистему сбалансированной и уменьшал количество и продолжительность отключений.

Ранее Кудрицкий уже отмечал, что хотя электроэнергия из Европы дороже украинской, промышленные потребители готовы платить больше. Делается это ради возможности производить, реализовывать либо экспортировать свою продукцию.

Кроме того, по словам Симсон, ЕС планирует поставку в Украину солнечных панелей. Они понадобятся для электроснабжения больниц и других объектов гражданской инфраструктуры, "даже если России временно удастся разрушить некоторые соединения с сетью".

Как сообщал OBOZREVATEL, Украину готовят к возобновлению экспорта электричества в Европу. В частности, в энергокомитете Верховной Рады заявили, что доходы от его продажи крайне необходимы стране, а следовательно, запрет на экспорт следует отменить.

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