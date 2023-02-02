Украина наращивает импорт электроэнергии из ЕС, несмотря на ее дороговизну – "Укрэнерго"

Несмотря на то, что электроэнергия из Европы дороже украинской, ее импорт набирает обороты. Причина – готовность украинских промышленных потребителей платить больше ради возможности производить, реализовывать либо экспортировать свою продукцию.

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Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Он отметил: несмотря на то, что Украина имеет достаточно значительную техническую возможность по уже существующим межгосударственным линиям импортировать электроэнергию, со стороны Европы существуют "определенные ограничения".

"Европейцы хотят увеличивать импорт постепенно, чтобы он не создавал технических проблем для их энергосистемы. Мы боремся за то, чтобы это увеличение происходило как можно скорее и как можно большими шагами", – обїяснил Кудрицкий.

При этом он подчеркнул: доведенный Европой для Украины и Молдовы лимит можно увеличить в 2-2,5 раза.И в таком случае импорт сможет "закрыть до 40-50% дефицита", который сейчас есть в энергосистеме.

Ранее же в компании ДТЭКсообщили о намерении увеличить импорт электричества в Украину – для снижения дефицита в энергосистеме. Там уверяют, что в будущем благодаря импорту "дефицит потенциально может уменьшиться почти вдвое".

"В январе ДТЭК поставил в энергосистему Украины 60 млн кВт/ч электроэнергии. Это позволяет снизить дефицит в энергосистеме и сократить продолжительность отключений. [Компания] Готова поставлять еще больше европейской электроэнергии", – говорится в сообщении.

При этом там подчеркнули: поставки из ЕС могут увеличиться до 1 млрд кВт/ч в месяц. Что, уверяется, равняется потреблению около 4 млн домохозяйств.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аварийный ремонт в Украине было выведено 2 блока на электростанциях. Покрыть же удается лишь 80% потребностей.

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