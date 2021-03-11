'Энергоатом' получил почти 5 млрд гривен убытков в 2020 году

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" в 2020 году получила убытки в размере 4,845 млрд гривен.

В четвертом квартале НАЭК улучшила собственный финансовый результат, так как по итогам трех кварталов сумма чистого убытка достигла 5,3 млрд гривен. Об этом говорится в отчете экспертной организации StateWatch.

При этом по результатам 2019 года "Энергоатом" отчитался о 3,8 млрд гривен прибыли, в то время как 2018 год завершен также с прибылью в размере 4,6 млрд гривен.

С марта 2020 года обязанности президента "Энергоатома" выполняет бывший генеральный директор Запорожской атомной электростанции Петр Котин. До этого обязанности президента компании выполнял бывший председатель Ривненской АЭС Павел Павлишин.

В октябре 2020 года Кабмин начал служебную проверку руководителя "Энергоатома" Котина из-за коррупционного нарушения. О результатах такой проверки правительство не сообщало.

10 февраля НАБУ начало обыски на "Энергоатоме" из-за продажи электроэнергии по нерыночным ценам в декабре 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, планы НКРЭКУ ввести новые ценовые ограничения на рынке электрической энергии приведут к убыткам "Энергоатома". Об этом заявил первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

По информации самого предприятия, такое решение приведет к колоссальным убыткам и поставит под угрозу выполнение утвержденной президентом Владимиром Зеленским программы развития ядерной энергетики.