Элитные квартиры недооценили: в Украине взлетят цены на топовые 'квадраты'

Цены на недвижимость в Украине в 2022 году продолжат расти. При этом премиальный сегмент является наиболее недооцененным, а потому и подорожание в нем окажется самым существенным.

Элитное жилье может подорожать до 20 тысяч долларов за квадратный метр. Такой прогноз озвучил операционный директор Budhouse group Максим Гаврюшин, сообщает UBR.

"До 2014 года цена квадратного метра на топовых объектах доходила до 20 тысяч долларов за квадратный метр. Сейчас в нашем проекте средняя цена пока в районе 6-7 тысяч долларов за квадратный метр, а стартовая – от 5 тысяч долларов. Этот сегмент очень недооценен и здесь очень большой потенциал роста", – сказал Гаврюшин.

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По его словам, данный потенциал реализуется до своего максимума в случае экономической стабильности в Украине.

Напомним, в Украине с начала 2021 года жилье в крупных городах подорожало среднем на 10%. Местами повышение достигало и 15-18%.

До конца года цены продолжат расти, но темпы подорожания будут зависеть от региона и класса недвижимости.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на аренду квартир растут не только в столице, но и в пригороде. Из-за наплыва студентов, карантина и более выгодных цен все больше жителей Киева принимают решение арендовать жилье в ближайшем пригороде.

В среднем за аренду жилья в городах-спутниках придется заплатить дороже, чем месяцем ранее. Но зато в Броварах, Вышгороде, Вишневом, Буче и Ирпене можно найти квартиру рядом с парком, объекты с современным ремонтом за 6-7 тыс. грн в месяц без учета стоимости коммунальных услуг.