Экспорт агропродукции из Украины ускорится: правила на границе с Польшей упростили

С сегодняшнего дня, 9 марта, отменен ветеринарный контроль украинской агропродукции, которая следует транзитом через Польшу. Речь идет о зерне и других товарах, которые транспортируются не только напрямую в другие страны, но также и в польские порты Гданьск, Гдыня, Свиноуйсьце и Щецин. Это позволит ускорить процесс экспорта агропродукции из Украины.

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Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины. Правила изменились как для автомобильных перевозчиков, так и для железнодорожных:

Для автоперевозчиков : в пункте пропуска представитель Гостаможслужбы Украины теперь будет проставлять в накладной CMR дополнительную печать в графе 2, в случае если такой груз следует транзитом в польские порты или другие страны.

: в пункте пропуска представитель Гостаможслужбы Украины теперь будет проставлять в накладной CMR дополнительную печать в графе 2, в случае если такой груз следует транзитом в польские порты или другие страны. Для железнодорожных перевозок: если в железнодорожной накладной (SMGS или CIM или CIM/SMGS) будет указан получатель, находящийся в порту Гданьск, Гдыня, Свиноуйсьце, Щецин или в других странах-членах ЕС, товар не будет подпадать под ветеринарный контроль со стороны Польши.

"Упрощенная процедура будет действовать во всех пунктах пропуска на украинско-польской границе, работающих на пропуск грузового транспорта... Это значительно ускорит прохождение границы, снизит стоимость логистики", – уточнил народный депутат Дмитрий Соломчук ("Слуга народа").

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре на границе Украины и Польши запустили электронную очередь – єЧерга. Сервис работает бесплатно с онлайн-регистрацией.

От скорости пересечения западной границы для коммерческих перевозчиков сейчас во многом зависит экспортный потенциал Украины. Дело в том, что в условиях блокады Россией Черного моря большая часть перевоз (вне "зернового соглашения") осуществляется именно по суше – через западную границу Украины.

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