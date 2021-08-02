Эксперт рассказал, что мешает Украине реализовать Нацплан по выбросам

В Украине за несколько лет не могут определить источники финансирования Национального плана сокращения выбросов установок (НПСВ) на угольных электростанциях в Украине, хотя уже давно прописаны детальные шаги реализации самого плана.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал профессор, доктор технических наук, заместитель директора по научной работе Института угольных энерготехнологий НАН Украины Игорь Вольчин (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Эксперт рассказал о международном опыте реализации экологической модернизации, отметив, что, по требованию Энергетического сообщества, членом которого Украина стала в 2011 году, европейские страны уже прошли этот путь и потратили на эти цели много средств.

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"Германия проводила эко-модернизации около 30 лет, Чехия – 10 лет, Польша – 30 лет. В Украине было 10 и 15 лет и 11 и 16 лет, когда начинали в 2018 году. Но проблема в том, что капитальные затраты на это большие и Украина сильно отстала. Никто не обращал внимание, что мощности ТЭС, которых у нас формально очень много, старые, востребованные, должны быть современными, маневровыми и экологически чистыми. С этим у нас получился провал", – отметил он.

Он также рассказал, что если обратиться к украинскому недалекому опыта, то в стране была проведена реконструкция 22-х энергоблоков ТЭС за счет инвестнадбавки в тариф. То есть, по его мнению, единственным реальным источником средств для модернизации энергетики является население и промышленность.

"Украине крайне необходимо провести реконструкцию и экологическую модернизацию нужной части угольных электростанций. У нас до сих пор самая главная беда – не определены источники финансирования этих мероприятий. Это должен сделать Кабмин", – отметил эксперт.

Вольчин также предостерег, что если и дальше тянуть с этим вопросом, после 2024 страна может иметь большие проблемы, так как тепловая генерация является основной маневренной мощности в энергосистеме Украины.

Напомним, недавно в Европейской бизнес-ассоциации призвали Кабинет Министров в ближайшее время разработать механизм финансирования НПСВ, чтобы не сорвать процесс экологической модернизации энергетики. Ранее в утвержденном НКРЭКУ отчете "Укрэнерго" об оценке соответствия генерации в 2020 г., говорилось о необходимости корректировки сроков НПСВ и определения источников его финансирования. В документе отмечалось, что главное – не допустить нехватки генерирующих мощностей в стране из-за невыполнения Нацплана в 2025 году.