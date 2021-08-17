Экс-министру Януковича вернули имущество на миллиарды гривен

Экс-министру доходов и сборов Александру Клименко, который приближен к семье беглого президента Виктора Януковича, вернули имущество на миллиарды гривен. В частности, речь идет о сотнях купленных объектов недвижимости и бизнесов.

В 2017 году имущество Клименко арестовали и передали в управление АРМА – агентство, которое должно управлять возвращенными государству активами. Однако уже в 2019 году Печерский суд снял аресты с земельных участков и недостроенного дворца, которые были в собственности компании экс-министра. Об этом свидетельствует сюжет BIHUS info на YouTube.

Государство потеряло миллионы, хотя большая часть имущества все была в АРМА. Но уже весной 2021 года Антикоррупционный суд заявил, что доказательства виновности экс-министра отсутствуют. Прокурор закрыл производство, поскольку сроки расследования завершились.

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После этого юристы освободили из-под ареста тысячу вагонов Клименко. Они перешли "Юнисон Групп" – структуре экс-министра. Охотничьи угодья с тиграми передали ООО "Голдвейн" – это тоже компания Клименко.

Кроме этого, окружению экс-министра вернули 20 автомобилей охранной фирмы и 400 квадратных метров площади в ТРЦ "Гулливер" в Киеве, где три года назад проводили обыски.

Также структуре Клименко вернули много квартир в элитных жилых комплексах:

River Stone;

"Новопечерские липки";

"Диамант".

Ранее OBOZREVATEL писал, что Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины закрыла уголовное производство против бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко. Расследование касалось создания так называемых налоговых площадок.

В то же время прокурор САП пояснил, что следствие не нашло достаточного количества доказательств, а расследование превысило максимально допустимые сроки.