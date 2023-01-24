Две монеты Украины вошли в топ-10 лучших в мире: как выглядят

Две украинские памятные монеты вошли в топ-10 лучших монет мира по итогам престижного международного конкурса "Монета года". Ими стали 5-гривневая "К 30-летию независимости Украины" – в номинации "Самая художественная монета", а также 10-гривневая "25 лет Конституции Украины" – в номинации "Лучшая монета о современном событии".

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Об этом сообщили в НБУ. Там отметили: международный конкурс "Монета года" ежегодно проводит авторитетное нумизматическое издание World Coin News.

"Международные эксперты определяли победителей среди почти 2 300 монет из 40 стран мира, выпущенных в 2021 году", – рассказали в Нацбанке. Отметив, что на первом этапе, когда определялись 100 лучших монет, в их число вошло 7 украинских.

При этом там подчеркнули: эти победы не первые для Украины. Ранее в номинации "Самая вдохновляющая монета" победили две украинские монеты:

в 2021 году – памятная монета "Передовая";

в 2001 году – серебряная памятная монета "Рождество Христово".

Что известно об украинских монетах-победительницах

Монета в 5 грн "К 30-летию независимости Украины" посвящена принятию Верховной Радой Украины 24 августа 1991 исторического документа – Акта провозглашения независимости Украины. Ка рассказали в НБУ, "композиция на монете изображает Украину":

бескрайние живописные поля в виде стилизованных орнаментов, над которыми летят аисты;

изображения цветной вышитой ленты, символизирующей код нации и напоминающей ДНК.

Монета в 10 грн "25 лет Конституции Украины" посвящена 25-летию принятия Конституции Украины. Композиция на монете воспроизводит составной пазл, контурами которого является микротекст с цитатами отдельных статей Конституции Украины. Силуэтные фигуры же на монете олицетворяют народ Украины.

"Украинские монеты рассказывают миру о нашем свободном независимом государстве, право на существование и территориальной целостности которого сейчас мы отстаиваем на поле боя. Гордимся этой победой и благодарим художников, которые помогают нам создавать монетные произведения искусства – с выразительным, самобытным дизайном и уникальной национальной тематикой", – прокомментировали победу в Нацбанке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за 75 тыс. грн продают серебряную памятную монету к 30-летию Независимости. Она была выпущена в 2021 году. Номинал – 50 грн.

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