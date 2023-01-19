В Украине за 75 тыс. грн продают монету к 30-летию независимости: как она выглядит

В Украине за 75 тыс. грн продают серебрянную памятную монету к 30-летию независимости. Она была выпущена в 2021 году. Номинал – 50 грн.

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Объявления о продаже размещено на специализированном ресурсе Violity. Согласно ему:

реставрация монеты не проводилась;

состояние – банковское.

В комплекте с монетой идет сертификат. "Монета является действительным платежным средством Украины и отчеканена на Банкнотно-монетном дворе НБУ", – говорится в нем.

Как выглядит монета

Монета была введена в обращение 17 августа 2021 года. Как рассказали в НБУ:

проба серебра – 999;

диаметр – 85 мм;

гурт – гладкий из углубленной надписью;

тираж – 500 шт.

На одной из сторон расположено мозаичное, украшенное растительным орнаментом изображение тризуба, выполненное из локальной позолоты. А кроме того – надпись "30 лет Независимости Украины".

На другой стороне изображен "могущественный дуб, крона которого напоминает очертания границ Украины" – он тоже выполнен из локальной позолоты. А кроме того:

малый Государственный Герб Украины;

надписи "Украина", "УНР", "ЗУНР", "Украинское Государство", "Директория УНР".

стилизованные лучи;

номинал;

год чеканки;

графический символ гривни.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ниуэ – государство в Полинезии (южная часть Тихого океана) – выпустила серебряную памятную монету номиналом 5 долларов "Воин Азовстали". Она посвящена украинским защитникам Мариуполя. В сети ее уже продают по 279,9 евро.

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