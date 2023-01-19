В Украине за 75 тыс. грн продают монету к 30-летию независимости: как она выглядит
В Украине за 75 тыс. грн продают серебрянную памятную монету к 30-летию независимости. Она была выпущена в 2021 году. Номинал – 50 грн.
Объявления о продаже размещено на специализированном ресурсе Violity. Согласно ему:
- реставрация монеты не проводилась;
- состояние – банковское.
В комплекте с монетой идет сертификат. "Монета является действительным платежным средством Украины и отчеканена на Банкнотно-монетном дворе НБУ", – говорится в нем.
Как выглядит монета
Монета была введена в обращение 17 августа 2021 года. Как рассказали в НБУ:
- проба серебра – 999;
- диаметр – 85 мм;
- гурт – гладкий из углубленной надписью;
- тираж – 500 шт.
На одной из сторон расположено мозаичное, украшенное растительным орнаментом изображение тризуба, выполненное из локальной позолоты. А кроме того – надпись "30 лет Независимости Украины".
На другой стороне изображен "могущественный дуб, крона которого напоминает очертания границ Украины" – он тоже выполнен из локальной позолоты. А кроме того:
- малый Государственный Герб Украины;
- надписи "Украина", "УНР", "ЗУНР", "Украинское Государство", "Директория УНР".
- стилизованные лучи;
- номинал;
- год чеканки;
- графический символ гривни.
Как сообщал OBOZREVATEL, Ниуэ – государство в Полинезии (южная часть Тихого океана) – выпустила серебряную памятную монету номиналом 5 долларов "Воин Азовстали". Она посвящена украинским защитникам Мариуполя. В сети ее уже продают по 279,9 евро.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!