Часть Украины может остаться без газа после 2024 года, – Рябцев

Транзит российского газа через Украину может быть сохранен после окончания действующего контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом", но в гораздо меньших объемах. По этой причине могут возникнуть проблемы с газоснабжением восточных и южных регионов Украины.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев. Речь идет о 20 миллиардах кубометров газа, уточнил эксперт.

"Неоднократно было сказано, что российская сторона заинтересована в прокачке порядка 20 миллиардов кубометров газа через Украину даже после 2024 года. Этот объем не назывался, но он понимался под заявлением тех же немецких политиков, которые рассказывали о том, что важно сохранить транзитную роль Украины", – напомнил он.

В то же время Рябцев пояснил, что "этого давления будет недостаточно, чтобы сохранить прибыльную работу ГТС, чтобы обеспечить газом ряд регионов на востоке и юге Украины".

По его словам, уже сейчас Украине следует заниматься модернизацией ГТС и вводить в эксплуатацию дополнительные компрессорные станции.

"Но вместо этого наши "выдающиеся" менеджеры занимаются тем, что привязывают себя к креслам и делают заявления о том, как нам будет ужасно после запуска "Северного потока-2", – заметил эксперт.

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