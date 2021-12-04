Часть Украины может остаться без газа после 2024 года, – Рябцев
Транзит российского газа через Украину может быть сохранен после окончания действующего контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом", но в гораздо меньших объемах. По этой причине могут возникнуть проблемы с газоснабжением восточных и южных регионов Украины.
Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев. Речь идет о 20 миллиардах кубометров газа, уточнил эксперт.
"Неоднократно было сказано, что российская сторона заинтересована в прокачке порядка 20 миллиардов кубометров газа через Украину даже после 2024 года. Этот объем не назывался, но он понимался под заявлением тех же немецких политиков, которые рассказывали о том, что важно сохранить транзитную роль Украины", – напомнил он.
В то же время Рябцев пояснил, что "этого давления будет недостаточно, чтобы сохранить прибыльную работу ГТС, чтобы обеспечить газом ряд регионов на востоке и юге Украины".
По его словам, уже сейчас Украине следует заниматься модернизацией ГТС и вводить в эксплуатацию дополнительные компрессорные станции.
"Но вместо этого наши "выдающиеся" менеджеры занимаются тем, что привязывают себя к креслам и делают заявления о том, как нам будет ужасно после запуска "Северного потока-2", – заметил эксперт.
Как писал OBOZREVATEL:
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина намерена продлить контракт на транзит газа в Европу на 15 лет.
В Кремле заявили, что пока не готовы продлевать транзитный контракт с Украиной, поскольку для этого необходимо иметь "конечных покупателей в Европе".
По оценкам экспертов, из-за запуска газопровода "Северный поток-2" Украина может терять ежегодно порядка 1,2 миллиарда долларов.