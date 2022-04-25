ДТЭК за неделю вернул свет для 125 тысяч семей в Киевской и Донецкой областях

За прошедшую неделю (с 18 по 24 апреля) энергетики возобновили электроснабжение 125 тысяч домов в Киевской и Донецкой областях, обесточенных из-за обстрелов российских оккупантов. Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

В частности, в Киевской области за неделю свет вернули для 34 326 семей в 78 населенных пунктах. "Всего с 3 апреля удалось вернуть свет более 58% всех, кто остался без света из-за российских захватчиков. Вновь со светом – более 83 тысяч семей", – отметили в ДТЭК.

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Специалисты продолжают возобновлять электроснабжение в районах Киевщины, освобожденных Вооруженными силами Украины от российских оккупантов. 25 апреля энергетики планируют выполнять работы по ремонту сетей в 12 населенных пунктах Бучанского района и 7 пунктах Вышгородского района.

В Донецкой области за прошлую неделю энергетики вернули свет 83 662 семьям в 116 населенных пунктах "Самые сложные направления - Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое и Великоновоселковское. Здесь из-за активных боевых действий регулярно повреждаются электросети и подстанции. Поэтому в населенных пунктах приходится регулярно проводить ремонты", – отметили в компании.