Дома в Киеве существенно подорожали: как изменились цены

В 2020-м цены на дома в Киеве и области выросли на десятки процентов. Средняя стоимость коттеджей и таунхаусов с апреля прошлого года по февраль 2021-го выросла на 15% в столице и на 35% – в Киевской области.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на данные ЛУН Місто. В прошлом году рядом с Киевом больше всего подорожали дома и клубные дома – на 45% и 42% соответственно. Их средняя стоимость составляла 2 млн грн и 2,4 млн грн соответственно.

Самыми дорогими объектами, как и раньше, считаются коттеджи. Они подорожали на 22% до 4 млн грн. На 12% до 1,5 млн грн выросли цены на таунхаусы.

При этом есть сегменты, где цены не изменились. Это касается старых домов и дач, построенных в середине прошлого века. Купить дачу под Киевом можно в среднем за 450 тыс грн.

Напомним, в Украине количество сделок с жилой недвижимостью в 2020 году составляло 486,283 тысячи. Для сравнения, это на 2,9% меньше, чем в 2019-м.

Государственные и частные нотариусы в прошлом году оформили 317,64 тыс договоров купли-продажи квартир и домов, что на 5,4% меньше, чем в 2019 году. Также было оформлено 2 тыс договоров мены (на 21,9% меньше), 118,3 тыс договоров дарения (на 2,5% больше), 2,1 тыс договоров пожизненного содержания (+9,9%), 141 договор пожертвования, 2 ренты и 25,55 тыс других договоров отчуждения. Договоров ипотеки в 2020 году оформлено 20,5 тыс.

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