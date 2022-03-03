Доллар в России взлетел, а экономика стремительно рушится: валюту больше не ввозят в страну
Курс доллара в РФ 3 марта в обменник составляет около 150 за рубль (до войны было 80 рублей). При этом в банках стоимость валюты составляет 114 рублей. Курс евро на фоне новостей о том, что ЕС запретил ввоз валюты в страну-агрессор, взлетел до 124,3 рубля.
Об этом говорится в данных мониторинга. Согласно данным Московской биржи, центробанк установил официальный курс доллара выше 100 рублей: 3 марта он будет стоить 103,24 рубля. Евро – 114,55 рубля. Россияне уже жалуются в соцсетях.
"В 2 словах: экономике России конец. Мы будем жить в СССР 1991 года, вопрос только в том, как быстро мы туда придём. Первый сценарий – это то, что мы пока наблюдаем сейчас. Без нефтегазового эмбарго последствия "умеренные", – написал на своей странице в Facebook россиянин Алексей Миняйло.
"Только что оплатила картой Сбера пару покупок. Курс, конечно, тот ещё – получается что-то вроде 144 рубля за евро, но всё лучше, чем просто терять нажитое непосильным трудом. Переводы не работают. Снять деньги в банкомате тоже нельзя. Ну и цветочков всем. Весна", – жалуется россиянка.
Как уже пострадали россияне из-за войны:
рухнули акции российских компаний; в результате владельцы самых крупных предприятий за несколько дней потеряли десятки миллиардов долларов.
взлетел курс доллара; российский рубль стал самой неустойчивой (волатильной) валютой мира. При этом ситуация с курсом продолжает ухудшаться.
пострадал банковский сектор. Из-за отключения иностранного программного обеспечения, блокирования корреспондентских счетов и активов банков за границей начались масштабные проблемы с банковской системой.
сворачиваются инвестиции. Россия превращается в страну-изгоя, с которой не принято, а в некоторых случаях даже запрещено сотрудничать. Страна-агрессор потеряла возможность привлекать не только кредиты за рубежом, но и лишилась иностранных инвестиций.
из-за отключения SWIFT может на время парализовать экспорт-импорт РФ.