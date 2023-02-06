Доходы России упали почти на 30% в январе из-за ограничения цен на нефть – МЕА

Ограничения цен на российскую нефть все же достигли своих целей. Нефтяные рынки сейчас стабилизировались, а доходы Москвы от экспорта нефти и газа снизились.

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Доходы России, вероятно, упали почти на 30% (приблизительно на $8 млрд) в январе по сравнению с предыдущим годом. Об этом заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол, сообщает Reuters.

Страны G7, Европейская комиссия (ЕК) и Австралия на прошлой неделе одобрили максимальную цену на дизтопливо на уровне $100 за баррель и $45 за баррель на скидочные продукты, такие как мазут, начиная с 5 февраля.

Как отметил Бирол, топливные рынки могут столкнуться с трудностями в краткосрочной перспективе, поскольку глобальные торговые пути переориентируются для Европы. ЕС опирается на увеличение импорта из Китая, Индии, стран Ближнего Востока и США.

При этом, добавил Бирол, баланс рынка топлива может улучшиться уже со второго полугодия 2023 года. Дело в том, что во всем мире будет добавлено больше перерабатывающих мощностей.

Также исполнительный директор МЭА подчеркнул, что производителям нефти, возможно, придется пересмотреть свою политику добычи после возобновления спроса в Китае, второму по величине потребителю нефти в мире. "Мы ожидаем, что около половины роста мирового спроса на нефть в этом году придется на Китай", – сказал он.

OBOZREVATEL сообщал о том, что Евросоюз 5 февраля ввел эмбарго на дизельное топливо и другие нефтепродукты из РФ. Также вместе с "Большой семеркой" ввели ограничение цен (то есть покупать можно только в том случае, если Россия предлагает цены не выше установленного лимита).

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