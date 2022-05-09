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Добирался до Киева на поезде: Трюдо поблагодарил украинских железнодорожников. Видео

Ксения Капустинская
Рынки и компании
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Трюдо поблагодарил 'Укрзалізницю'

Премьер-министр Канады Канады Джастин Трюдо, который побывал в Киеве 8 мая, поблагодарил работников "Укрзалізниці" (УЗ) за возможность добраться до столицы Украины. Как и другие иностранные лидеры, Трюдо добирался до Киева именно на поезде.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ. Трюдо записал свое обращение в вагоне поезда (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Трюдо приехал в Украину на поезде

"Я бы хотел сказать спасибо всем железнодорожникам Украины. Сейчас чрезвычайно тяжелые времена, но вы остаетесь, чтобы помогать людям эвакуироваться, чтобы доставлять необходимые грузы и помощь... Спасибо вам за все, что вы делаете", – сказал Трюдо.

Видео дня

"Железная дорога уже стала официальным транспортным партнером программы #железная_дипломатия. В этот раз мы привозили в Киев премьер-министра Канады Джастина Трюдо", – добавили в "Укрзалізниці".

Напомним, первой остановкой Трюдо в Украине стал разрушенный оккупантами город Ирпень. Канадский премьер был шокирован, увидев сожженные дома и уничтоженные объекты инфраструктуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также посетил Киев, приехав на поезде. Как заявил сам Джонсон, ехал он на "фантастическом поезде" с "железными людьми" из "Укрзалізниці".