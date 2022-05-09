Добирался до Киева на поезде: Трюдо поблагодарил украинских железнодорожников. Видео

Премьер-министр Канады Канады Джастин Трюдо, который побывал в Киеве 8 мая, поблагодарил работников "Укрзалізниці" (УЗ) за возможность добраться до столицы Украины. Как и другие иностранные лидеры, Трюдо добирался до Киева именно на поезде.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ. Трюдо записал свое обращение в вагоне поезда (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Я бы хотел сказать спасибо всем железнодорожникам Украины. Сейчас чрезвычайно тяжелые времена, но вы остаетесь, чтобы помогать людям эвакуироваться, чтобы доставлять необходимые грузы и помощь... Спасибо вам за все, что вы делаете", – сказал Трюдо.

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"Железная дорога уже стала официальным транспортным партнером программы #железная_дипломатия. В этот раз мы привозили в Киев премьер-министра Канады Джастина Трюдо", – добавили в "Укрзалізниці".

Напомним, первой остановкой Трюдо в Украине стал разрушенный оккупантами город Ирпень. Канадский премьер был шокирован, увидев сожженные дома и уничтоженные объекты инфраструктуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также посетил Киев, приехав на поезде. Как заявил сам Джонсон, ехал он на "фантастическом поезде" с "железными людьми" из "Укрзалізниці".