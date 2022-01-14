Для таксистов в Украине могут ввести обязательные РРО: законопроект уже на подходе

Таксистов в Украине собираются вывести из теневого сектора, где сейчас находится 96% этого рынка. Для этого предложили обязать водителей "авто по вызову" массово установить на свои смартфтоны и планшеты программные РРО.

Соответствующий законопроект будет внесен в Верховную Раду уже в конце января-2022. Об этом заявил нардеп от "Слуги народа", глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью "Украинским новостям".

"Думаю, что уже в январе мы его увидим. Я достаточно жестко требую, чтобы он появился", – сказал депутат. По его словам, сейчас документ проходит процесс согласования в профильном Министерстве инфраструктуры.

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Речь идет о том, чтобы обязать таксистов установить программные регистраторы расчетных операций (РРО) – такие системы могут работать на смартфонах и планшетах. Как отмечал Гетманцев ранее, в таком случае будет не важно, работает водитель как самозанятое лицо или же предоставляет услуги через службу такси.

"Нам принципиально, чтобы, с одной стороны, регистрация таксиста и учет его деятельности были простыми (например, через портал Дія), и чтобы все происходило "в белую", - объяснял Гетманцев.

Пока же Офис эффективного регулирования BRDО оценивает ежегодный оборот рынка такси в Украине в 40 млн грн. Но на "белую" часть приходиться лишь 1 млрд гривен, то есть 4%. Остальные 96% рынка скрываются в тени.

Во многом это происходит из-за массового перехода водителей и пассажиров на агрераторы для вызова авто (по типу Uklon, Uber и т.д.). Такие перевозки, по закону, не считаются услугами такси. Соответственно, это открывает возможности для уклонения от налогов.

Кроме того, пассажиры таких машин никак не защищены государством на случай нарушения их прав. Безопасность таких перевозок тоже никак не регулируется.

При этом фискализация для других сфер, по словам Гетманцев, пока не планируется. Вместо этого законодатели планируют сосредоточиться на налаживании работы таможенной и налоговой служб.

"Мы приняли законы о введении РРО ("кассовых аппаратов" для "ФОПов". – Ред.), антиофшорный закон, налог на Google, реформу налоговой ответственности в № 1210, налоговый закон №5600... Мы должны поставить точку или точку с запятой на несколько лет", – считает Гетманцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, В Украине РРО установили более 212 тыс. "ФОПов". Всегоза сутки, 12 января, количество предпринимателей с РРО увеличилось на 12 тыс. Такими темпами, всего за несколько месяцев чеки будет выдавать весь бизнес, который по закону обязан работать с регистраторами.

Также стоит отметить, что программный РРО можно установить бесплатно, его разместили в открытом доступе на сайте налоговой. Платные программные РРО с дополнительными функциями стоит всего около 120 грн в месяц.