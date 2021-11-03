Дію снова подделали: 17-летний парень продал свой фейк 20 тысячам украинцев

В Харькове разоблачили 17-летнего украинца, который подделал сервис госуслуг Дія, а также создал крупнейший канал распространения подделки. У его бота и на канале в Telegram было более 20 тыс. подписчиков.

За 200 грн можно было получить доступ к фейковому приложению, за 300 грн – оформить липовый COVID-сертификат, а за 100 грн – сделать фальшивое водительское удостоверение. Об этом написал в своем Facebook 3 ноября глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Система работала по концептуально новой схеме: данные пользователей хранились на сервере, генерировавшем имитирующую веб-страницу приложения Дія, и там можно было изменять любую информацию о себе. Кроме того, веб-платформа отображала поддельный QR-код, который после сканирования даже демонстрировал страницу его успешной валидации", – сообщил Клименко.

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Совсем недавно киберполиция нашла и задержала еще одного создателя фейкового приложения Дія, которым оказался 21-летний житель Запорожья, он продавал липовый сервис несовершеннолетним по 100 грн. С его помощью подростки получали возможность покупать алкоголь и сигареты.

Кстати, после этого украинцу предложили стажировку в Министерстве цифровой трансформации. Разрешение на это дало Министерство внутренних дел.

"Киберполиция быстро нашла хакера-самоучку, недавно создавшего фейковую Дію. Также быстро мы познакомили его с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. Молодому человеку предложили искупить свою вину и постажироваться в министерстве", – заявил заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

Отметим, в Украине массово подделывают сертификаты о вакцинации против коронавируса. СБУ разоблачила группировку, которая занималась подделкой ПЦР тестов и COVID-сертификатов. В основном фальшивые документы изготавливали для граждан, которые хотели выехать за границу.

Международные сертификаты о вакцинации продавали по 40 евро, а отрицательные ПЦР-тесты по 500 грн. Ежемесячно схема приносила преступникам более 3 млн грн.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинцы получают звонки якобы от сотрудников компании "Фишка" с предложением использовать накопленные бонусы. Однако вместо выгоды мошенники продают товары по цене, которая в несколько раз превышает рыночную, а отправляют товары "Новой почтой".