Зарабатывали по 3 млн ежемесячно: в Украине задержали продавцов фейковых COVID-сертификатов

Владимир Пазий
Владимир Пазий
Рынки и компании
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СБУ разоблачила преступников, которые подделывали COVID-сертификаты

В Украине разоблачили группировку, которая занималась подделкой ПЦР тестов и COVID-сертификатов. В основном фальшивые документы изготавливали для граждан, которые хотели выехать за границу. Международные сертификаты о вакцинации продавали по 40 евро, а отрицательные ПЦР-тесты по 500 грн. Ежемесячно схема приносила преступникам более 3 млн грн.

Как выяснилось, группа мошенников состояла из 4 человек. Ими оказались жители Запорожья и Львовщины. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба СБУ.

Преступники подделывали COVID-сертификаты

Отмечается, что каждый месяц злоумышленники производили почти 1 тыс. сертификатов о вакцинации и 2 тыс. отрицательных ПЦР тестов. Для "оптовых" покупателей делали персональные скидки.

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Деньги за "услуги" злоумышленникам переводили на банковскую карту или оплачивали наличными. В ходе обысков были обнаружены:

  • поддельные международные COVID-сертификаты;

  • бланки с отрицательными результатами ПЦР тестов;

  • черновая бухгалтерия;

  • поддельные документы, которые нужны были для трудоустройства за рубежом;

  • полиграфическое оборудование и компьютерная техника;

  • мобильные телефоны.

В Украине подделывали COVID-сертификаты

Отметим, за подделку сертификата о вакцинации в Украине будут жестко наказывать многотысячными штрафами и тюрьмой до 3-х лет. Уголовная ответственность грозит не только изготовителям "липовых" документов, но и обычным украинцам, которые купят и будут использовать фейковый COVID-сертификат.

Соответствующие изменения к Уголовному кодексу содержатся в законопроекте № 6084, который был принят Верховной Радой в первом чтении. Так, предлагается ввести новый вид уголовной ответственности в Украине – за подделку документов о проведении профилактической вакцинации.

В ВР ужесточили наказание за подделку сертификатов о вакцинации

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в ЕС отреагировали на продажу европейских электронных COVID-сертификатов мошенниками на теневых площадках в даркнете. Документ выдает одна из стран Восточной Европы. Продавцы обещают отправить сертификат в формате электронного документа с QR-кодом, а стоит такая услуга $300.

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